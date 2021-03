EA Play появится в подписке Xbox Game Pass для ПК завтра

Сегодня Microsoft объявила, что с завтрашнего дня EA Play будет доступен для подписчиков Xbox Game Pass для ПК. Подписчики Xbox Game Pass Ultimate имели доступ на консоли с ноября, и, хотя ПК-версия должна была появиться в декабре, это было отложено.Microsoft заявляет, что EA Play предоставит доступ к более чем 60 играм, таким как Star Wars Jedi: Fallen Order, FIFA 20, Titanfall 2 и Need for Speed Heat, а также к играм из франшиз Battlefield, Madden NFL, Command & Conquer и The Sims. Вы также получите награды, доступ к пробным играм, внутриигровые испытания и многое другое.Чтобы начать работу, вам необходимо загрузить приложение EA Desktop, которое в настоящее время находится в стадии бета-тестирования, и вы можете получить его здесь. После этого вам нужно будет войти в систему с учетной записью EA или вы можете создать ее. Затем вам нужно будет связать его с учетной записью Microsoft, которая подписана на Xbox Game Pass для ПК или Xbox Game Pass Ultimate.Узнать другие подробности можно здесь