EA Play появится в подписке Xbox Game Pass для ПК завтра
-
- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 19:36
- Просмотров: 0
Сегодня Microsoft объявила, что с завтрашнего дня EA Play будет доступен для подписчиков Xbox Game Pass для ПК. Подписчики Xbox Game Pass Ultimate имели доступ на консоли с ноября, и, хотя ПК-версия должна была появиться в декабре, это было отложено.
Microsoft заявляет, что EA Play предоставит доступ к более чем 60 играм, таким как Star Wars Jedi: Fallen Order, FIFA 20, Titanfall 2 и Need for Speed Heat, а также к играм из франшиз Battlefield, Madden NFL, Command & Conquer и The Sims. Вы также получите награды, доступ к пробным играм, внутриигровые испытания и многое другое.
Чтобы начать работу, вам необходимо загрузить приложение EA Desktop, которое в настоящее время находится в стадии бета-тестирования, и вы можете получить его здесь. После этого вам нужно будет войти в систему с учетной записью EA или вы можете создать ее. Затем вам нужно будет связать его с учетной записью Microsoft, которая подписана на Xbox Game Pass для ПК или Xbox Game Pass Ultimate.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 24
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Yandex Google
+5Новостей: 13080
+0Комментариев: 39449
+0Пользователей: 10053