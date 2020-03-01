Новая функция Xbox позволит геймерам приостанавливать игры для увеличения скорости фоновой загрузки
-
- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 23:04
- Просмотров: 61
Microsoft начала тестировать новую функцию, которая позволит геймерам приостановить игру Xbox, которая в настоящее время запущена, чтобы игры, загружаемые в фоновом режиме, делали это на полной скорости. Это должно быть хорошей альтернативой закрытию любых запущенных игр для увеличения скорости загрузки, так как приостановленные игры останутся возобновляемыми на консолях Xbox One или Xbox Series X|S.
Hey Xbox Insiders! Did you notice these changes rolling out now? Suspend in the queue will let you download at full speed while making sure your game remains resumable (or quick resume-able on Series X|S). New banners in the Full Library will take you to more useful categories! pic.twitter.com/L49winRpM0— Eden Marie (@neonepiphany) March 16, 2021
На сегодняшний день ОС Xbox автоматически регулирует фоновую загрузку при запуске игры, чтобы обеспечить наилучший игровой опыт. Чтобы снять ограничения на загрузку, геймерам нужно либо подождать, пока консоль приостановит запуск игр, либо закрыть игры вручную, нажав кнопку «Меню» и выбрав «Выйти». Опять же, вам не стоит этого делать, если вы хотите, чтобы игра была возобновляемой, особенно если у вас есть консоль Xbox Series X|S, которая может приостанавливать несколько игр в состоянии «Быстрое возобновление».
Функция «Приостановить мою игру» в настоящее время тестируется с инсайдерами Xbox, и она доступна в разделе «Мои игры и приложения» с новой кнопкой над очередью загрузки. Мы еще не знаем, когда эта функция станет общедоступной, но это должно стать еще одним приятным улучшением качества жизни после недавнего добавления переключателей Auto HDR и FPS Boost для игр с обратной совместимостью в мартовское обновление Xbox.
Приостановка игр в очереди - не единственная новая функция, которая в настоящее время тестируется с инсайдерами Xbox, поскольку Microsoft также представила функцию рекомендации игр для подписчиков Xbox Game Pass. Если вы являетесь инсайдером Xbox, то теперь вы должны увидеть категорию «Потому что вы играли» в приложении Xbox Game Pass наряду с другими категориями, в которых выделяются новые игры, которые можно найти в постоянно растущем каталоге.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 30
Пользователей: 0
Гостей: 30
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 30
Роботы: Yandex Google
+8Новостей: 13084
+0Комментариев: 39449
+0Пользователей: 10053