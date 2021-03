Microsoft проведёт ID@Xbox Showcase 26 марта

До сих пор это была довольно сумасшедшая неделя для Xbox с новыми играми Xbox Game Pass и поддержкой FPS Boost для пары игр Bethesda, но следующая неделя обещает быть такой же захватывающей. Действительно, Microsoft только что анонсировала ID@Xbox showcase на Twitch в пятницу, 26 марта, где компания планирует показать новые трейлеры и раскрыть новые инди-игры, которые появятся на Xbox и Xbox Game Pass.«Мы представляем множество независимых игр, в том числе анонсы новых игр от разработчиков и издателей, таких как DrinkBox, Curve Digital, Devolver Digital, Dear Villagers и других», - пояснили в компании. В целом, более 25 игр получат некоторое экранное время во время мероприятия, включая S.T.A.L.K.E.R. 2, Second Extinction, The Ascent, The Wild at Heart, Voidtrain и Exo One.Узнать другие подробности можно здесь