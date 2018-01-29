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Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 21343.1001 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 17:46
  • Просмотров: 132
Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 21343.1001 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead

Компания Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 21343.1001 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead.

Новые функции и впечатления

У Microsoft отличные новости! Пользователи Alpha Skip Ahead могут ожидать чего-то нового в их Xbox Update Preview.

• Мультиплеер в играх Free-to-play, Looking 4 Groups и Party Chat на Xbox больше не требуют членства в Xbox Live Gold, поскольку Microsoft тестирует эти изменения сервиса перед общей доступностью;

Исправления

• Новая прошивка для новой беспроводной гарнитуры Xbox, которая содержит исправления для:
o Уменьшена громкость статусных сигналов;
o Повышен уровень мониторинга микрофона;
• Исправлена проблема, из-за которой нельзя было выбирать элементы с помощью контроллера;
• Исправлена проблема, из-за которой время окончания для дочерней учетной записи с установленными ограничениями времени экрана некорректно отображалось в руководстве;
• Исправлена проблема, из-за которой в некоторых разделах не работала навигация с помощью клавиатуры;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли управлять регистрацией на предварительную версию из-за ошибки, предлагающей им войти в систему;
• Различные обновления для правильного отражения локальных языков на консоли;
o Примечание: Пользователи, участвующие в Preview, могут видеть «странный» текст на консоли, для получения дополнительной информации перейдите сюда;

Известные проблемы

• У некоторых приложений могут возникать проблемы с отображением пользовательского интерфейса;
• Некоторые пользователи сообщили, что они не слышат никакого звука при включенной Dolby Atmos;
• Некоторые пользователи сообщают, что их мышь некорректно работает в Minecraft;
• Microsoft получила сообщения о том, что вход контроллера не работает при запуске игры;
• Microsoft исследует сообщения о том, что аудиомикшер не может регулировать уровни звука в чате/игре;
• Некоторые пользователи сообщали о том, что при запуске игр/приложений или при загрузке консоли они видят черный/пустой экран;
o Обходной путь: Eсли это произойдет при запуске игры/приложения, попробуйте получить доступ к руководству и закрыть игру/приложение. Если это происходит при загрузке консоли, попробуйте обновить главную страницу с помощью руководства;
• Microsoft получила несколько сообщений о том, что HDMI-CEC работает некорректно;
o Примечание: Перед подачей отзыва убедитесь, что ваш телевизор поддерживает HDMI-CEC, а также включен;
• Microsoft получила сообщения о том, что некоторые пользователи не могут включить HDR на консоли;
o Обходной путь: Полностью выключите консоль (удерживайте кнопку питания в течение 5-10 секунд), а затем включите консоль;
• Некоторые пользователи сообщили, что иконка на основе заголовка диска не появляется на панели управления;
• Microsoft известно, что некоторые игры в настоящее время не поддерживают многопользовательское тестирование Free-to Play, доступное в предварительной версии. Microsoft работает со студиями, так как игры требуют обновления для поддержки этого изменения сервиса;
o Примечание: Игры, которые в настоящее время не поддерживаются, включают в себя Destiny 2 и Call Of Duty: Warzone. Пожалуйста, сообщите о проблеме с любыми другими играми, которые не работают;
• Игры в коллекции могут неправильно отображаться с тегом «пробная версия»;
• Иногда пользователи могут столкнуться с неправильным цветом профиля при включении консоли;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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