Компания Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 21343.1001 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead.У Microsoft отличные новости! Пользователи Alpha Skip Ahead могут ожидать чего-то нового в их Xbox Update Preview.• Мультиплеер в играх Free-to-play, Looking 4 Groups и Party Chat на Xbox больше не требуют членства в Xbox Live Gold, поскольку Microsoft тестирует эти изменения сервиса перед общей доступностью;• Новая прошивка для новой беспроводной гарнитуры Xbox, которая содержит исправления для:o Уменьшена громкость статусных сигналов;o Повышен уровень мониторинга микрофона;• Исправлена проблема, из-за которой нельзя было выбирать элементы с помощью контроллера;• Исправлена проблема, из-за которой время окончания для дочерней учетной записи с установленными ограничениями времени экрана некорректно отображалось в руководстве;• Исправлена проблема, из-за которой в некоторых разделах не работала навигация с помощью клавиатуры;• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли управлять регистрацией на предварительную версию из-за ошибки, предлагающей им войти в систему;• Различные обновления для правильного отражения локальных языков на консоли;Пользователи, участвующие в Preview, могут видеть «странный» текст на консоли, для получения дополнительной информации перейдите сюда • У некоторых приложений могут возникать проблемы с отображением пользовательского интерфейса;• Некоторые пользователи сообщили, что они не слышат никакого звука при включенной Dolby Atmos;• Некоторые пользователи сообщают, что их мышь некорректно работает в Minecraft;• Microsoft получила сообщения о том, что вход контроллера не работает при запуске игры;• Microsoft исследует сообщения о том, что аудиомикшер не может регулировать уровни звука в чате/игре;• Некоторые пользователи сообщали о том, что при запуске игр/приложений или при загрузке консоли они видят черный/пустой экран;Eсли это произойдет при запуске игры/приложения, попробуйте получить доступ к руководству и закрыть игру/приложение. Если это происходит при загрузке консоли, попробуйте обновить главную страницу с помощью руководства;• Microsoft получила несколько сообщений о том, что HDMI-CEC работает некорректно;Перед подачей отзыва убедитесь, что ваш телевизор поддерживает HDMI-CEC, а также включен;• Microsoft получила сообщения о том, что некоторые пользователи не могут включить HDR на консоли;Полностью выключите консоль (удерживайте кнопку питания в течение 5-10 секунд), а затем включите консоль;• Некоторые пользователи сообщили, что иконка на основе заголовка диска не появляется на панели управления;• Microsoft известно, что некоторые игры в настоящее время не поддерживают многопользовательское тестирование Free-to Play, доступное в предварительной версии. Microsoft работает со студиями, так как игры требуют обновления для поддержки этого изменения сервиса;Игры, которые в настоящее время не поддерживаются, включают в себя Destiny 2 и Call Of Duty: Warzone. Пожалуйста, сообщите о проблеме с любыми другими играми, которые не работают;• Игры в коллекции могут неправильно отображаться с тегом «пробная версия»;• Иногда пользователи могут столкнуться с неправильным цветом профиля при включении консоли;Узнать другие подробности можно здесь