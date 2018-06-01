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Инсайдеры Xbox в кольце Beta могут протестировать мультиплеер в играх Free-to-play без Xbox Live Gold

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 18:56
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Microsoft готовится отказаться от требования Xbox Live Gold для Free-to-play на консолях Xbox, и инсайдеры Xbox в кольце Beta теперь могут попробовать это сделать, начиная с сегодняшнего дня. Это изменение в сервисе ранее были распространено на кольца Alpha и Alpha Skip Ahead на прошлой неделе, а кольца Delta и Omega должны получить его в ближайшее время.



Кольцо Beta в настоящее время открыто для инсайдеров с 3 или более месяцами пребывания в программе, имеющих уровень 5 или выше. Другими словами, вы не можете присоединиться к программе сегодня и наслаждаться играми Free-to-play без подписки Xbox Live Gold, так как кольцо Beta недоступно новичкам. Однако существующие инсайдеры могут переключаться между кольцами (если они соответствуют требованиям) в приложении Xbox Insider, которое необходимо загрузить из Microsoft Store на консолях Xbox.

На сегодняшний день Destiny 2 и Call Of Duty: Warzone не поддерживают многопользовательское тестирование Free-to Play. Разработчикам нужно будет обновить эти игры, чтобы они могли поддерживать это изменение сервиса, и команда Xbox в настоящее время работает со студиями для этого.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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