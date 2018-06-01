Инсайдеры Xbox в кольце Beta могут протестировать мультиплеер в играх Free-to-play без Xbox Live Gold
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 18:56
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Microsoft готовится отказаться от требования Xbox Live Gold для Free-to-play на консолях Xbox, и инсайдеры Xbox в кольце Beta теперь могут попробовать это сделать, начиная с сегодняшнего дня. Это изменение в сервисе ранее были распространено на кольца Alpha и Alpha Skip Ahead на прошлой неделе, а кольца Delta и Omega должны получить его в ближайшее время.
Attention Beta #XboxInsiders! Today we're enabling Multiplayer in Free-to-play games, Looking for Groups and Party Chat on Xbox no longer requiring an Xbox Live Gold membership as we flight and test these service changes ahead of general availability.— Xbox Insider (@xboxinsider) March 29, 2021
Кольцо Beta в настоящее время открыто для инсайдеров с 3 или более месяцами пребывания в программе, имеющих уровень 5 или выше. Другими словами, вы не можете присоединиться к программе сегодня и наслаждаться играми Free-to-play без подписки Xbox Live Gold, так как кольцо Beta недоступно новичкам. Однако существующие инсайдеры могут переключаться между кольцами (если они соответствуют требованиям) в приложении Xbox Insider, которое необходимо загрузить из Microsoft Store на консолях Xbox.
На сегодняшний день Destiny 2 и Call Of Duty: Warzone не поддерживают многопользовательское тестирование Free-to Play. Разработчикам нужно будет обновить эти игры, чтобы они могли поддерживать это изменение сервиса, и команда Xbox в настоящее время работает со студиями для этого.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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