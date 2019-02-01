Скоро в Xbox Live Gold: Vikings: Wolves of Midgard, Truck Racing Championship и другое
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 21:37
- Просмотров: 90
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в апреле 2021 года.
Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:
• Vikings: Wolves of Midgard;
• Truck Racing Championship;
• Dark Void;
• Hard Corps: Uprising;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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