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Скоро в Xbox Live Gold: Vikings: Wolves of Midgard, Truck Racing Championship и другое

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 21:37
  • Просмотров: 90

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в апреле 2021 года.



Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:

• Vikings: Wolves of Midgard;
• Truck Racing Championship;
• Dark Void;
• Hard Corps: Uprising;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
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