Скоро в Xbox Game Pass: Fable Anniversary, Destroy All Humans! и другое

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.Вот список игр для ПК:• Phogs! – 22 апреля;• Second Extinction (Game Preview) – 28 апреля;• Destroy All Humans! – 29 апреля;Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:• Endless Legend – 30 апреля;• For the King – 30 апреля;• Levelhead – 30 апреля;• Moving Out – 30 апреля;• Thumper – 30 апреля;Вот список игр для консолей:• MLB The Show 21 – доступно сейчас;• Second Extinction (Game Preview) – 28 апреля;• Destroy All Humans! – 29 апреля;Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:• For the King – 30 апреля;• Fractured Minds – 30 апреля;• Levelhead – 30 апреля;• Moving Out – 30 апреля;Вот список игр для Android:• MLB The Show 21 – доступно сейчас;• Second Extinction (Game Preview) – 28 апреля;• Destroy All Humans! – 29 апреля;• Fable III – 30 апреля;• Fable Anniversary – 30 апреля;Вот список игр, которые скоро покинут Android:• For the King – 30 апреля;• Fractured Minds – 30 апреля;• Levelhead – 30 апреля;• Moving Out – 30 апреля;Узнать другие подробности можно здесь