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Новое обновление Xbox Insider вносит улучшения в Quick Resume

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 17:31
  • Просмотров: 114

Функция быстрого возобновления на консолях Xbox Series X|S станет намного лучше в ближайшие месяцы. Действительно, последнее обновление ОС Xbox для инсайдеров в кольцах Alpha и Alpha Skip Ahead автоматически создаёт группу для игр, которые в данный момент находятся в состоянии быстрого возобновления.

На сегодняшний день геймеры на консолях Series X|S не имеют простого способа увидеть, какие недавно сыгранные игры могут быть быстро возобновлены благодаря функции Quick Resume, но это, наконец, меняется с группой Quick Resume. Игры в состоянии быстрого возобновления появятся в этой группе автоматически, и группа будет видна в My Games & Apps, Xbox Guide, а также может быть добавлена на главную страницу панели управления для удобства.



Более того, открытие Xbox Guide теперь покажет, поддерживает ли игра, которая в настоящее время запущена на консолях Xbox Series X | S, быстрое возобновление. В правом верхнем углу экрана появится специальная метка «Быстрое возобновление», указывающая, поддерживает ли игра быстрое возобновление. Большинство игр для Xbox в настоящее время совместимы с новыми функциями, но для многопользовательских игр все же есть некоторые исключения.

Из группы быстрого возобновления инсайдеры Xbox также могут удалять игры из пула быстрого возобновления, чтобы оставить место для других игр. В целом, эти улучшения являются важными новыми шагами в предоставлении геймерам Xbox большего контроля над функцией Quick Resume, которую, вероятно, не очень легко понять новичкам.



В дополнение к улучшениям Quick Resume, новые инсайдерские сборки также добавляют новую опцию, позволяющую включить передачу звука для мультимедийных приложений на консолях Xbox. Когда этот параметр включен, звук, поступающий из мультимедийных приложений, таких как Netflix, будет напрямую передаваться на приемник, пропуская всю обработку звука, которая обычно происходит на консоли. Это может помочь уменьшить задержку звука для пользователей со сложными аудиосистемами, подключенными к их Xbox.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
onmsft.com
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