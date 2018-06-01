Новое обновление Xbox Insider вносит улучшения в Quick Resume
-
- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 17:31
- Просмотров: 114
Функция быстрого возобновления на консолях Xbox Series X|S станет намного лучше в ближайшие месяцы. Действительно, последнее обновление ОС Xbox для инсайдеров в кольцах Alpha и Alpha Skip Ahead автоматически создаёт группу для игр, которые в данный момент находятся в состоянии быстрого возобновления.
На сегодняшний день геймеры на консолях Series X|S не имеют простого способа увидеть, какие недавно сыгранные игры могут быть быстро возобновлены благодаря функции Quick Resume, но это, наконец, меняется с группой Quick Resume. Игры в состоянии быстрого возобновления появятся в этой группе автоматически, и группа будет видна в My Games & Apps, Xbox Guide, а также может быть добавлена на главную страницу панели управления для удобства.
Alpha and Alpha Skip Ahead Insiders: in case you were wondering why I shared that tip on reordering groups!— Eden Marie (@neonepiphany) April 19, 2021
See what's stored in Quick Resume from your groups list (Guide, Home and My games & apps) and see if your running game supports Quick Resume in the Guide: pic.twitter.com/AnPEP4JSae
Более того, открытие Xbox Guide теперь покажет, поддерживает ли игра, которая в настоящее время запущена на консолях Xbox Series X | S, быстрое возобновление. В правом верхнем углу экрана появится специальная метка «Быстрое возобновление», указывающая, поддерживает ли игра быстрое возобновление. Большинство игр для Xbox в настоящее время совместимы с новыми функциями, но для многопользовательских игр все же есть некоторые исключения.
Из группы быстрого возобновления инсайдеры Xbox также могут удалять игры из пула быстрого возобновления, чтобы оставить место для других игр. В целом, эти улучшения являются важными новыми шагами в предоставлении геймерам Xbox большего контроля над функцией Quick Resume, которую, вероятно, не очень легко понять новичкам.
В дополнение к улучшениям Quick Resume, новые инсайдерские сборки также добавляют новую опцию, позволяющую включить передачу звука для мультимедийных приложений на консолях Xbox. Когда этот параметр включен, звук, поступающий из мультимедийных приложений, таких как Netflix, будет напрямую передаваться на приемник, пропуская всю обработку звука, которая обычно происходит на консоли. Это может помочь уменьшить задержку звука для пользователей со сложными аудиосистемами, подключенными к их Xbox.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 43
Пользователей: 0
Гостей: 43
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 43
Роботы: Google Yandex
+6Новостей: 13206
+0Комментариев: 39449
+1Пользователей: 10057