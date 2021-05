S.T.A.L.K.E.R. 2 будет иметь трехмесячную эксклюзивность для Xbox

Конфиденциальные документы, полученные The Verge, раскрывают трехмесячную эксклюзивность S.T.A.L.K.E.R. 2 для Xbox.Недавно опубликованный снимок детализирует три месяца эксклюзивности S. T. A. L. K. E. R. 2 для Xbox после релиза, однако эта эксклюзивность не может повлиять на потоковую передачу игры.Стоит отметить, что игра S. T. A. L. K. E. R. 2 должна появится в Xbox Game Pass как для ПК, так и для консоли, если планы не изменились.Также будут иметь некоторую эксклюзивность игры Tetris Effect: Connected и The Gunk. Tetris Effect: Connected будет иметь шесть месяцев эксклюзивности для подключенных обновлений, в то время как The Gunk останется эксклюзивом навсегда.Эта новость появилась после обнародования судебных документов по делу Epic Games против Apple, которые были получены в ходе показаний, которые содержали предложение о недавнем разделении дохода 88/12 в обмен на предоставление Microsoft права на потоковую передачу.Узнать другие подробности можно здесь