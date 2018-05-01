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S.T.A.L.K.E.R. 2 будет иметь трехмесячную эксклюзивность для Xbox

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 18:08
  • Просмотров: 143

Конфиденциальные документы, полученные The Verge, раскрывают трехмесячную эксклюзивность S.T.A.L.K.E.R. 2 для Xbox.

Недавно опубликованный снимок детализирует три месяца эксклюзивности S. T. A. L. K. E. R. 2 для Xbox после релиза, однако эта эксклюзивность не может повлиять на потоковую передачу игры.



Стоит отметить, что игра S. T. A. L. K. E. R. 2 должна появится в Xbox Game Pass как для ПК, так и для консоли, если планы не изменились.

Также будут иметь некоторую эксклюзивность игры Tetris Effect: Connected и The Gunk. Tetris Effect: Connected будет иметь шесть месяцев эксклюзивности для подключенных обновлений, в то время как The Gunk останется эксклюзивом навсегда.

Эта новость появилась после обнародования судебных документов по делу Epic Games против Apple, которые были получены в ходе показаний, которые содержали предложение о недавнем разделении дохода 88/12 в обмен на предоставление Microsoft права на потоковую передачу.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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