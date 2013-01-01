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Microsoft не зарабатывает на продажах консолей

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 20:49
  • Просмотров: 120

В ходе продолжающегося судебного процесса Epic против Apple глава отдела развития бизнеса Xbox Лори Райт обсудила консольный бизнес Microsoft и дала понять, что компания не зарабатывает на продажах консолей. Согласно отчету Protocol, Лори Райт, которая была одним из сторонних свидетелей, дававших вчера показания, дала прямой ответ адвокату Epic Уэсу Эрнхардту, когда ее спросили: «Сколько Microsoft зарабатывает на продаже консолей Xbox?».

«Мы этого не делаем. Мы продаем консоли в убыток», - ответила Райт. Когда её спросили, получала ли Microsoft когда-либо прибыль от продажи устройства Xbox, Райт также ответила отрицательно. Насколько известно, это первый случай, когда Microsoft когда-либо подтверждала этот факт.

Консольный бизнес весьма специфичен, поскольку производители консолей субсидируют оборудование и получают прибыль от продажи игр и услуг по подписке. Вот почему Microsoft и другие производители консолей берут 30%-ную комиссию с разработчиков игр в своих цифровых магазинах, а также требуют, чтобы геймеры оплачивали подписку на многопользовательские онлайн-игры.

Эта бизнес-модель очень хорошо работает для Microsoft, и компания подтвердила в официальном заявлении, опубликованном The Verge, что подразделение Xbox приносит Microsoft много денег. «С более чем 23 студиями, создающими игры, более 100 миллионами активных игроков Xbox в месяц и более чем 18 миллионами подписчиков Xbox Game Pass на консолях, мобильных устройствах и ПК, игровой бизнес является прибыльным и быстрорастущим бизнесом для Microsoft», - сказал представитель компании.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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