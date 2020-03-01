Консоли Xbox Series X|S будут выпущены в Китае в июне
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 20:53
- Просмотров: 94
Microsoft готовится к выпуску консолей Xbox Series X|S в Китае в следующем месяце. Вчера компания объявила, что обе консоли начнут поставляться в страну 10 июня, а предварительные заказы откроются 19 мая.
Консоль Xbox Series X будет стоить ¥3899 ($605.71), а Series S будет стоить ¥2399 ($372.68 ). Напомню, что в США консоли стоят $499 и $299, соответственно.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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