Консоли Xbox получают Dolby Vision в Apple TV, видеоподкасты в Spotify и другое
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 21:10
- Просмотров: 85
На этой неделе консоли Xbox от Microsoft получают новые функции для некоторых мультимедийных приложений, что позволяет использовать их в качестве развлечений. Во-первых, приложение Apple TV, которое дебютировало вместе с Xbox Series X|S, получает поддержку Dolby Vision на новых консолях. Это означает, что вы можете смотреть совместимый контент в HDR, если у вас есть телевизор, совместимый с Dolby Vision.
Это в дополнение к поддержке Dolby Atmos, которая является технологией объемного звучания Dolby. Чтобы включить Dolby Vision, вам нужно зайти в Настройки -> Общие -> Параметры телевизора и дисплея -> Режимы видео на самой консоли. Затем вы можете проверить, совместимо ли конкретное шоу или фильм с Dolby Vision, что помечается маленькой иконкой на странице описания в приложении Apple TV. Эта функция будет доступна на этой неделе.
Если вы больше поклонник подкастов, приложение Spotify добавляет поддержку видеоподкастов на консолях Xbox, поэтому, если вы предпочитаете иметь дополнительный визуальный контекст, вы можете это сделать. Тем не менее, вы все еще можете воспроизводить подкасты в фоновом режиме во время игры или делать что-то еще, а также управлять воспроизведением из приложения Spotify на вашем телефоне.
Наконец, Microsoft выделяет некоторые мультимедийные приложения, которые недавно были выпущены для Xbox. Во-первых, это Discovery +, потоковый сервис от Discovery, запущенный ранее в этом году. На самом деле Discovery недавно объявил о слиянии с WarnerMedia, поэтому будущее приложения пока неизвестно. Также есть Paramount +, ребрендинг CBS All Access, и IMDb TV (первоначально IMDb Freedive), потоковый сервис с поддержкой рекламы от Amazon. Этим летом Microsoft также обещает еще больше мультимедийных приложений.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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