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Microsoft проведёт Xbox&Bethesda Games Showcase 13 июня

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 01:26
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft рада объявить, что Xbox&Bethesda Games Showcase будет транслироваться в воскресенье, 13 июня, в 10:00 a.m. PT. Шоу будет сосредоточено на играх от Xbox Game Studios, Bethesda и многих создателей игр от партнеров по всему миру.

Вы рассказали Microsoft, как рады приветствовать Bethesda в семье Xbox, поэтому компания знает, что вы захотите занять место в первом ряду на Xbox&Bethesda Games Showcase - 90-минутном шоу, в котором будет собрано все, что вы хотите знать об эпической игровой линейке, появившейся благодаря этому партнерству, о невероятных играх, выходящих на Xbox в этот праздничный сезон, о предстоящих релизах для Xbox Game Pass и многом другом..

Вы сможете увидеть Xbox&Bethesda Games Showcase различными способами. Обязательно посетите любую из приведенных ниже ссылок до начала шоу:

Twitch.tv/Xbox;
YouTube.com/Xbox;
Twitter.com/Xbox;
Facebook.com/Xbox;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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