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Microsoft привнесёт некоторые преимущества облачной потоковой передачи в консоли Xbox One

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 01:30
  • Просмотров: 0

Уже известно, что Microsoft продвигает вперед свое новое поколение консолей с играми, которые предназначены только для консолей нового поколения, например, Starfield. Что же остается делать владельцам оригинальных консолей Xbox One, которые уже начинают понемногу устаревать. Такие игры, как Forza Horizon 5 и Halo Infinite, начинают демонстрировать мощь новых консолей, но миллионы пользователей все еще работают на оригинальных консолях Xbox One, которые едва способны играть в игры с разрешением 1080p. Возможно, ситуация скоро изменится.

В посте блога Xbox Wire Microsoft заявила о своем намерении привнести некоторые преимущества облачной потоковой передачи в старые консоли, чтобы помочь им не отставать.

Для миллионов людей, которые сегодня играют на консолях Xbox One, мы с нетерпением ждем возможности рассказать о том, как мы перенесем многие из этих игр следующего поколения, такие как Microsoft Flight Simulator, на вашу консоль через Xbox Cloud Gaming, точно так же, как мы это делаем с мобильными устройствами, планшетами и браузерами.


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
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