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Xbox Design Lab возвращается с поддержкой нового контроллера Xbox

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 19:24
  • Просмотров: 101

Xbox Design Lab, сервис кастомизации контроллеров, который Microsoft запустила пять лет назад, снова в действии. В конце прошлого года он был временно отключён, чтобы обновить процессы проектирования и производства для поддержки нового беспроводного контроллера Xbox, но теперь популярный сервис вернулся, и с улучшениями.

Напомню, что сервис предоставляет почти полную свободу в кастомизации стандартного контроллера Xbox, от цвета его основания, задней панели, бамперов и триггеров до стилей кнопок и стиков. Также доступна опция гравировки для придания индивидуальности, хотя это требует дополнительной оплаты.

Помимо поддержки последней версии контроллера Xbox, Design Lab также представил три новых цветовых варианта – Shock Blue, Pulse Red и Electric Volt – увеличив общее количество до 18. Параметры кнопки ABXY обновлены с цветом black-on-color, в то время как для кнопок «Вид», «Меню» и «Поделиться» доступен вариант black-on-white.

Microsoft заявляет, что использует 30% вторично переработанных (PCR) материалов в пластмассах, используемых для большинства цветовых вариантов, и планирует увеличить использование PCR еще больше. В разработке находятся и другие параметры кастомизации контроллера, но никаких подробностей предоставлено не было.



«У нас есть смелое видение кастомизации с помощью Xbox Design Lab, и это обновление - только начало», - говорит Джеймс Хантер, старший директор по стратегии и бизнесу Xbox. «Наша команда усердно работает над разработкой новых процессов, тестированием новых материалов и инновациями, чтобы мы могли продолжать развивать опыт Xbox Design Lab».

Как и обычные беспроводные контроллеры Xbox, их можно использовать на Xbox Series X|S, Xbox One и системах Windows 10, а также на устройствах Android и iOS. Xbox Design Lab доступен в США, Канаде и большинстве стран Западной Европы. Кастомизированный контроллер стоит $69.99, а необязательная опция гравировки добавляет еще $9.99 к цене.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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