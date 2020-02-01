Программа Designed for Xbox получила несколько мониторов
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 20:35
- Просмотров: 95
В сентябре прошлого года Microsoft запустила программу Designed for Xbox, которая, как следует из названия, сертифицирует продукты и аксессуары, которые были разработаны для работы с Xbox, чтобы предоставить клиентам лучший опыт. Сегодня компания расширяет эту программу, включив в нее мониторы, которые, по ее мнению, будут работать лучше всего в сочетании с Xbox Series X|S.
В своём блоге компания подчеркнула возможности мониторов, которые могут в полной мере использовать возможности новых консолей. В частности, HDMI 2.1, потому что пропускная способность стандарта HDMI 2.1 составляет до 48 Гбит/с, чего достаточно для поддержки 8K60, 4K120 и даже 10K.
HDMI 2.1 также имеет несколько игровых функций, таких как поддержка Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM) и Quick Frame Transport (QFT).
HDMI 2.1 также имеет несколько других функций, в том числе:
• Поддержка динамического HDR;
• Подключение eARC;
• Quick Media Switching (QMS);
Вот список данных мониторов:
• Philips Momentum 559M1RYV 55”;
• ASUS Strix Xbox Edition Gaming Monitor XG43UQ 43”;
• Acer Xbox Edition Gaming Monitor XV282K KV 28”;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
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