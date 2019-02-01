Скоро в Xbox Live Gold: Planet Alpha, Rock of Ages 3: Make & Break и другое
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 20:17
- Просмотров: 100
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в июле 2021 года.
Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:
• Planet Alpha;
• Rock of Ages 3: Make & Break;
• Conker: Live & Reloaded;
• Midway Arcade Origins;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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