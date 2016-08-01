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Приложение Xbox Family Settings получило обновление

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 23:53
  • Просмотров: 22

В приложении Xbox Family Settings для iOS и Android появились новые функции, которые помогут родителям управлять расходами своих детей в Xbox Store. С последним обновлением, выпущенным вчера, приложение теперь позволяет родителям пополнять счета своих детей на ходу, и эта функция также должна быть хорошим способом для родителей устанавливать регулярные лимиты расходов на игры и внутриигровые покупки.

Родители также могут включить в приложении функцию «Попросить купить», чтобы получать уведомления каждый раз, когда их дети хотят купить в Xbox Store что-то, что они не могут себе позволить на деньги, оставшиеся в их аккаунте. В этом случае родители могут сделать покупку от имени ребенка или добавить деньги больше денег в его учётную запись.

Также приложение Xbox Family Settings теперь позволяет родителям просматривать баланс учетной записи своего ребенка и историю расходов. «Благодаря этим новым функциям родители могут настроить доступ своей семьи к тратам денег в играх или в Microsoft Store, чтобы они соответствовали тому, что им подходит», - объяснила команда Xbox.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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