Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Скоро в Xbox Live Gold: Darksiders III, Yooka-Laylee и другое

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 21:26
  • Просмотров: 73

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в августе 2021 года.



Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:

• Darksiders III;
• Yooka-Laylee;
• Lost Planet 3;
• Garou: Mark of the Wolves;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Скоро в Xbox Live Gold: Planet Alpha, Rock of Ages 3: Make & Break и другое

Скоро в Xbox Live Gold: Planet Alpha, Rock of Ages 3: Make & Break и другое

Скоро в Xbox Live Gold: Vikings: Wolves of Midgard, Truck Racing Championship и другое

Скоро в Xbox Live Gold: Vikings: Wolves of Midgard, Truck Racing Championship и другое

Скоро в Xbox Live Gold: Gears 5, Resident Evil и другое

Скоро в Xbox Live Gold: Gears 5, Resident Evil и другое

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в августе

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в августе

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в следующем месяце

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в следующем месяце




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 20
Пользователей: 0
Гостей: 20
Роботы: Google Yandex
+5  
Новостей: 13544
+0  
Комментариев: 39453
+1  
Пользователей: 10077