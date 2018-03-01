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Анонсирован беспроводной контроллер Xbox Aqua Shift Special Edition

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 19:51
  • Просмотров: 91

Линейка беспроводных контроллеров Xbox Special Edition снова расширяется. Сегодня Microsoft анонсировала контроллер Aqua Shift, который входит в состав модернизированного контроллера Xbox из линейки Xbox Series X|S, присоединившись к контроллеру Daystrike Camo, выпущенному ранее в этом году в ветке Special Edition.

Aqua Shift Special Edition с уникальным переливающимся дизайном имеет двухцветный синий цвет на передней панели контроллера. Это также будет первый контроллер Xbox Special Edition с прорезиненными боковыми ручками и двухцветным завитком в качестве изюминки. Кнопки, стики и задняя часть контроллера темно-синего цвета.

Более того, как и в случае с другими беспроводными контроллерами Xbox нового поколения, это включает в себя текстурированные триггеры, бамперы и заднюю крышку для лучшего захвата во время игровых сессий, а также кнопку «Поделиться» посередине для создания скриншотов, записи клипов и других социальных действий. Контроллер можно использовать в семействах консолей Xbox One и Xbox Series X|S, а также на ПК с Windows и мобильных устройствах.



Беспроводной контроллер Xbox Aqua Shift Special Edition поступит в продажу 1 сентября, а предварительные заказы уже доступны за $69.99 в Microsoft Store и у некоторых розничных продавцов по всему миру в регионах, поддерживаемых Xbox.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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