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Беспроводной контроллер Xbox Forza Horizon 5 Limited Edition доступен для предварительного заказа

  • Категория: Xbox One
  • Дата: 25-08-2021, 20:37
  • Просмотров: 224

Беспроводной контроллер Xbox Forza Horizon 5 Limited Edition стал доступен для предварительного заказа. Это первый контроллер Xbox с прозрачной желтой отделкой, с видимым шумом двигателя и световыми эффектами, появляющимися через кнопку Xbox.





Беспроводной контроллер Forza Horizon 5 Limited Edition уже доступен для предварительного заказа в Microsoft Store в США, и он начнет поставляться 9 ноября вместе с Forza Horizon 5. Контроллер стоит $74.99, это немного дороже, чем другие контроллеры Limited Edition, но он также поставляется с эксклюзивным DLC для автомобиля Forza edition, косметическим предметом и эмоцией победы для использования в игре.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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