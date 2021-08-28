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Игровые картинки Xbox 360 теперь корректно отображаются на Xbox One и Xbox Series X|S

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 03:20
  • Просмотров: 215

Игровые картинки Xbox 360 были довольно популярны, когда они появились около 15 лет назад, и многие клиенты Xbox One и Xbox Series X|S все еще используют их. Недавно пользователь под ником «Габриэль Роланд» указал, что аватар Pac-Man Ghost странным образом отображается на новых консолях. К счастью, ведущий инженер Xbox Иден Мари обратила на это внимание и исправила.



В серии твитов Иден подробно описывает точные изменения, которые она внесла, чтобы сделать игровые картинки Xbox 360 более эстетичными на Xbox One и Xbox Series X|S. Процесс довольно увлекательный и занимательный, мягко говоря.

Кроме того, обновление теперь доступно для инсайдеров кольца Alpha - Skip Ahead, согласно новому посту в блоге Xbox Wire.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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