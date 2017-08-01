Инсайдеры Xbox теперь могут использовать пульт от телевизора для управления Xbox
-
- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 15:45
- Просмотров: 0
Руководитель Xbox Insider Program Брэд Россетти объявил, что Microsoft улучшает HDMI-CEC на Xbox, а это означает, что теперь вы можете использовать пульт от телевизора для управления пользовательским интерфейсом на Xbox.
1/2 Xbox Insiders in Alpha Skip Ahead and Alpha we just enabled some new HDMI-CEC features for the builds today.— Brad Rossetti (@WorkWombatman) September 8, 2021
* Use your TV remote to control your Xbox –
- You can now use your TV remote to navigate the Xbox dashboard and control streaming apps like Netflix!
2/2— Brad Rossetti (@WorkWombatman) September 8, 2021
•Switch the TV input to your Xbox by pressing the Xbox button on your controller -
oNow with a single press of the Xbox button on your controller, you can switch your TV input back to your console and begin gaming immediately!
Это означает, что теперь вы можете использовать пульт от телевизора для навигации по панели управления Xbox и управления потоковыми приложениями, такими как Netflix.
Вы также можете переключить вход телевизора на Xbox, нажав кнопку Xbox на геймпаде. Теперь одним нажатием кнопки Xbox на контроллере вы можете переключить вход телевизора обратно на консоль и сразу же начать играть.
Стоит отметить, что эти улучшения требуют совместимых телевизоров с поддержкой HDMI-CEC и в настоящее время доступны только для инсайдеров Xbox в каналах Alpha Skip Ahead и Alpha.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 12
Пользователей: 0
Гостей: 12
Роботы: Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 12
Роботы: Yandex
+4Новостей: 13664
+0Комментариев: 39454
+0Пользователей: 10079