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Инсайдеры Xbox теперь могут использовать пульт от телевизора для управления Xbox

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 15:45
  • Просмотров: 0

Руководитель Xbox Insider Program Брэд Россетти объявил, что Microsoft улучшает HDMI-CEC на Xbox, а это означает, что теперь вы можете использовать пульт от телевизора для управления пользовательским интерфейсом на Xbox.





Это означает, что теперь вы можете использовать пульт от телевизора для навигации по панели управления Xbox и управления потоковыми приложениями, такими как Netflix.

Вы также можете переключить вход телевизора на Xbox, нажав кнопку Xbox на геймпаде. Теперь одним нажатием кнопки Xbox на контроллере вы можете переключить вход телевизора обратно на консоль и сразу же начать играть.

Стоит отметить, что эти улучшения требуют совместимых телевизоров с поддержкой HDMI-CEC и в настоящее время доступны только для инсайдеров Xbox в каналах Alpha Skip Ahead и Alpha.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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