Консоли Xbox скоро смогут автоматически отключать звук динамиков при использовании гарнитуры
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 18:37
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Microsoft начала тестировать новую функцию на консолях Xbox, которая автоматически отключает звук динамиков, когда геймеры начинают использовать гарнитуру. В настоящее время геймерам Xbox приходится вручную выключать динамики после подключения гарнитуры к консоли, и повторение этого процесса каждый раз может быстро стать проблемой.
Этот оптимизированный опыт в настоящее время тестируется с инсайдерами Xbox в кольцах Alpha и Alpha Skip Ahead.
В последней версии Xbox Insider, выпущенной вчера, также представлены новые фильтры для дальтоников на консолях Xbox Series X и Xbox Series S. Эта функция системного уровня будет применяться к играм, фильмам, приложениям и меню, и команда Xbox надеется, что она сделает игры, в которых отсутствуют аналогичные фильтры, более доступными для людей с дальтонизмом или недостатком цветового зрения.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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