Инсайдеры Xbox теперь могут устанавливать любое веб-изображение в качестве кастомного фона
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 12:03
- Просмотров: 0
Microsoft тестирует новую функцию с инсайдерами Xbox, чтобы упростить выбор кастомного фона на консолях Xbox. С последним обновлением, выпущенным в кольце Alpha-Skip Ahead, инсайдеры теперь могут использовать Microsoft Edge, чтобы установить любое изображение, найденное в Интернете, в качестве кастомного фонового изображения на своей консоли.
Как объяснила инженер из команды Xbox, в Microsoft Edge добавлено новое контекстное меню, позволяющее установить любое изображение в качестве фона. Любопытно, что эта функция не была упомянута в примечаниях к релизу последнего обновления Xbox Insider, которое вы можете проверить на этой странице.
Xbox Alpha Skip Ahead Insiders: today's release should include a new feature in Edge's context menu for images that lets you set a custom background in Home. Let me know if you try it! pic.twitter.com/hvVrGj3Baa— Eden Marie (@neonepiphany) December 6, 2021
В настоящее время владельцы Xbox имеют различные возможности для установки кастомного фонового изображения на своей консоли, включая изображения достижений, скриншоты игр или использование изображений из внешнего хранилища. Microsoft также представила набор динамических фонов на консолях Xbox Series X и Series S, но возможность легкого выбора фонового изображения из веб-источников должна стать приятным обновлением.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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