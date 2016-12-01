Microsoft выпускает Xbox April 2022 Update
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 21:28
- Просмотров: 86
Выпущено новое системное обновление для Xbox. В этом релизе добавлено несколько новых функций, связанных с HDMI-CEC.
Первая из этих новых функций апрельского обновления - это параметры отключения звука в приложении Настройки, которые делают именно то, что указано: они отключают все звуки в ОС Xbox, такие как звуки уведомлений. Однако это не относится к звуку запуска Xbox. Пользователи могут включить эту функцию, перейдя в Настройки> Специальные возможности> Аудио. Оттуда выберите либо «Отключить звуки навигации», либо «Отключить звуки уведомлений», либо оба варианта.
Другим дополнением является переключение ввода обратно на Xbox. К этому можно получить доступ через Настройки> Общие> Параметры телевизора и дисплея> Управление устройством> HDMI CEC> Переключение ТВ-входа с помощью контроллера. Но что эта функция делает? Включив её, пользователи могут переключать ввод обратно на консоль Xbox, просто нажав кнопку Xbox на контроллере. Довольно удобная функция, которая сводит на нет необходимость возиться с пультом дистанционного управления, когда вам нужно переключать входы обратно с другого устройства.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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