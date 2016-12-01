Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft выпускает Xbox April 2022 Update

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 21:28
  • Просмотров: 86

Выпущено новое системное обновление для Xbox. В этом релизе добавлено несколько новых функций, связанных с HDMI-CEC.

Первая из этих новых функций апрельского обновления - это параметры отключения звука в приложении Настройки, которые делают именно то, что указано: они отключают все звуки в ОС Xbox, такие как звуки уведомлений. Однако это не относится к звуку запуска Xbox. Пользователи могут включить эту функцию, перейдя в Настройки> Специальные возможности> Аудио. Оттуда выберите либо «Отключить звуки навигации», либо «Отключить звуки уведомлений», либо оба варианта.



Другим дополнением является переключение ввода обратно на Xbox. К этому можно получить доступ через Настройки> Общие> Параметры телевизора и дисплея> Управление устройством> HDMI CEC> Переключение ТВ-входа с помощью контроллера. Но что эта функция делает? Включив её, пользователи могут переключать ввод обратно на консоль Xbox, просто нажав кнопку Xbox на контроллере. Довольно удобная функция, которая сводит на нет необходимость возиться с пультом дистанционного управления, когда вам нужно переключать входы обратно с другого устройства.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Инсайдеры Xbox теперь могут использовать пульт от телевизора для управления Xbox

Инсайдеры Xbox теперь могут использовать пульт от телевизора для управления Xbox

Инсайдеры Xbox One получили первую сборку Version 1905

Инсайдеры Xbox One получили первую сборку Version 1905

Инсайдеры Xbox получили очередное обновление для Xbox One

Инсайдеры Xbox получили очередное обновление для Xbox One

Microsoft выпустила первую сборку Version 1706 для Xbox One

Microsoft выпустила первую сборку Version 1706 для Xbox One

Новая предварительная сборка для Xbox One получила Bitstream pass-through

Новая предварительная сборка для Xbox One получила Bitstream pass-through




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 29
Пользователей: 0
Гостей: 29
Роботы: Google Yandex
+8  
Новостей: 14163
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10085