Microsoft выпустила Xbox Cloud Gaming (Beta) для консолей Xbox One и Xbox Series X/S в Бразилии
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 01:17
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Компания Microsoft выпустила Xbox Cloud Gaming (Beta) для консолей Xbox One и Xbox Series X/S в Бразилии.
Облачный игровой сервис, наряду с Xbox Game Pass или Game Pass Ultimate, позволяет пользователям находить и пробовать различные игры Game Pass перед их установкой. Игроки также могут присоединиться к игре, которую они еще не загрузили, получив приглашение от друга, а владельцы Xbox One могут даже играть в игры, в которые нельзя играть на этой консоли, например, в Microsoft Flight Simulator, через облачный сервис, если у них есть Game Pass Ultimate.
Чтобы было ясно, Xbox Cloud Gaming (Beta) был запущен в сентябре 2021 года в Бразилии для пользователей Game Pass Ultimate с ПК, планшетами и мобильными устройствами. Сегодняшний релиз делает сервис доступным в Бразилии для консолей Xbox.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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