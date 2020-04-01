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Microsoft выпустила обновление Xbox Build 10.2.22000.4558

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 17:50
  • Просмотров: 118

Компания Microsoft выпустила обновление Xbox Build 10.2.22000.4558.

Улучшения

• Общие улучшения стабильности и производительности;

Известные проблемы

• Microsoft получила несколько сообщений о том, что контроллеры пользователей случайным образом теряют синхронизацию или отключаются от консоли. Если вы столкнулись с таким поведением, убедитесь в этом и сообщите об этой проблеме после повторного подключения;
• Некоторые пользователи сообщают, что кнопка Xbox на Razer Turret не работает для доступа к руководству;
o Обходной путь: Вместо кнопки Xbox для доступа к руководству можно использовать либо клавишу Windows, либо даже клавишу Windows + X;
• Существует проблема, из-за которой аудиомикшер может не регулироваться;
• Иконка на основе заголовка диска не отображается на панели управления для некоторых игроков;
• Некоторые игроки сообщают, что HDMI-CEC работает неправильно. Убедитесь, что ваш телевизор поддерживает HDMI-CEC и что он включен. Если проблема не устранена, сообщите о ней;
• Некоторые игры могут отображаться с неправильным тегом «Пробная версия» в разделе «Мои игры и приложения»;
• Некоторые пользователи сообщают, что при первом включении консоль отображается с неправильным разрешением. Если вы столкнулись с таким поведением, отправьте отзыв через «Сообщить о проблеме» и обязательно укажите марку/модель вашего телевизора/дисплея в описании. После отправки отзыва воспользуйтесь описанным ниже обходным путем;
o Обходной путь: Перезапуск консоли через меню питания (удерживание кнопки Xbox отображает меню питания) должен решить это поведение;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.xbox.com
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