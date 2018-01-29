Microsoft выпустила сборку Xbox Build 22621 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 15:02
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Компания Microsoft выпустила сборку Xbox Build 22621 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead.
Новые функции и возможности
• Microsoft включила новую функцию, которая будет обрабатывать входной сигнал вашего микрофона с помощью шага подавления шума, чтобы обеспечить более чистый звук во время сессии Party Chat. Эта настройка включена по умолчанию, но её можно переключить из выпадающего меню параметров;
Исправления
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые пользователи не могли подключиться к своей сети при загрузке консоли;
• Различные обновления для правильного отображения локальных языков на консоли;
o Примечание: Пользователи, участвующие в Preview, могут видеть «странный» текст на консоли, для получения дополнительной информации перейдите сюда;
Известные проблемы
• Некоторые пользователи сообщают, что звук перестает работать и случайным образом пропадает при использовании консоли. Если вы столкнулись с таким поведением, убедитесь и отправьте отзыв, прежде чем использовать обходной путь, описанный ниже;
o Обходной путь: Перезапустите консоль, и звук снова должен начать нормально работать;
• Microsoft получила несколько сообщений о том, что контроллеры пользователей случайным образом теряют синхронизацию или отключаются от консоли. Если вы столкнулись с таким поведением, убедитесь в этом и сообщите об этой проблеме после повторного подключения;
• Некоторые пользователи сообщают, что кнопка Xbox на Razer Turret не работает для доступа к руководству;
o Обходной путь: Вместо кнопки Xbox для доступа к руководству можно использовать либо клавишу Windows, либо даже клавишу Windows + X;
• Microsoft исследует сообщения о том, что аудиомикшер не может регулировать уровни звука в чате/игре;
• Microsoft получила несколько сообщений о том, что HDMI-CEC работает неправильно;
o Примечание: Перед отправкой отзыва убедитесь, что ваш телевизор поддерживает HDMI-CEC, а также включен;
• Некоторые пользователи сообщили, что иконка на основе заголовка диска не отображается на панели управления;
• Игры в коллекции могут неправильно отображаться с тегом «пробная версия»;
• Некоторые пользователи сообщают о «мерцании» при навигации/просмотре каталога Магазина;
• Microsoft получила сообщения о том, что трейлеры не воспроизводятся на страницах товаров;
• Некоторые пользователи сообщают, что при загрузке консоль отображается с неправильным разрешением. Microsoft в курсе и исследует;
o Примечание: Если вы столкнулись с таким поведением, немедленно отправьте отзыв через «Сообщить о проблеме». Пожалуйста, укажите марку/модель вашего телевизора/дисплея в описании;
o Обходной путь: Перезапуск консоли через меню питания (удерживание кнопки Xbox отображает меню питания) должен решить эту проблему. Если нет, убедитесь, что вы просматриваете здесь устранение неполадок, в частности, раздел об обновлении прошивки вашего телевизора;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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