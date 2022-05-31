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Microsoft выпустила Xbox June 2022 Update

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 14:13
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft выпустила Xbox June 2022 Update.

Секретные достижения

Начиная с июня, вы можете раскрывать секретные достижения.

Если вы не возражаете против спойлеров и хотите получить подсказку о каких-либо достижениях в играх, в которые вы играете, легко найти подробности секретных достижений на Xbox. В игре откройте руководство и перейдите в Игровая активность> Достижения. Теперь, когда вы видите секретное достижение, вы можете раскрыть такие детали, как название, описание достижения и счет игрока. И после просмотра вы можете вернуться и скрыть его или продолжить отображать детали.

Вы можете раскрывать секретные достижения в любом месте, где вам нравится играть, и отслеживать свои достижения: на консолях Xbox Series X|S и Xbox One, в приложении Xbox для Android и iOS, в приложении Xbox для ПК с Windows и в Game Bar на вашем ПК.





Улучшения обновлений

Вы также увидите улучшения в скорости и надежности обнаружения доступных обновлений, как в вашей коллекции, так и при запуске игры.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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