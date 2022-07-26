Microsoft выпустила сборку Xbox Build 22621.1739 для инсайдеров кольца Alpha
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- Категория: Xbox One
- Дата: 26-07-2022, 20:41
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Компания Microsoft выпустила сборку Xbox Build 22621.1739 для инсайдеров кольца Alpha.
Новые функции и возможности
• Microsoft добавила некоторые дополнительные предупреждающие значки в раздел «Мои игры и приложения» для установленных игр, для которых у вас нет лицензии, а также для игр, для которых потребуется вставить диск, прежде чем они станут играбельными;
Исправления
• Исправлена ошибка, из-за которой пользователи не могли привязать свою учетную запись через мобильное приложение Discord;
o Примечание: Если вы продолжаете сталкиваться с этой проблемой, пожалуйста, обязательно отправьте отзыв с помощью Сообщить о проблеме;
• Различные обновления для правильного отображения локальных языков на консоли;
o Примечание: Пользователи, участвующие в Preview, могут видеть «странный» текст на консоли, для получения дополнительной информации перейдите сюда;
Известные проблемы
• Некоторые пользователи могут столкнуться с проблемой, когда игры не запускаются после использования некоторых потоковых приложений. Если вы столкнулись с этим, пожалуйста, используйте Сообщить о проблеме, чтобы отправить отзыв;
o Обходной путь: Перезагрузите консоль, и игры должны запускаться нормально;
• Microsoft получила несколько сообщений о том, что HDMI-CEC работает неправильно;
o Примечание: Перед отправкой отзыва убедитесь, что ваш телевизор поддерживает HDMI-CEC, а также включен;
• Некоторые пользователи сообщили, что иконка на основе заголовка диска не отображается на панели управления;
• Microsoft исследует сообщения о низкой производительности при навигации по панели управления;
o Примечание: Если вы столкнулись с этой проблемой, пожалуйста, отправьте отзыв c помощью Сообщить о проблеме, и укажите подробные сведения о шагах, которые вы предприняли до возникновения проблемы, и конкретное поведение, с которым вы столкнулись;
• Игры в коллекции могут неправильно отображаться с тегом «пробная версия»;
• Пользователи могут увидеть предупреждающий значок, появляющийся для игр на диске, которые они не запускали;
o Обходной путь: Вставьте диск и запустите игру, затем обновите начальный экран. Чтобы обновить начальный экран, откройте Руководство> Выделите начальный экран> Нажмите кнопку Меню, чтобы выбрать Другие параметры, затем выберите Обновить;
• Некоторые пользователи сообщают, что при загрузке консоль отображается с неправильным разрешением. Microsoft в курсе и исследует проблему;
o Примечание: Если вы столкнулись с таким поведением, немедленно отправьте отзыв через «Сообщить о проблеме». Пожалуйста, укажите марку/модель вашего телевизора/дисплея в описании;
o Обходной путь: Перезапуск консоли через меню питания (удерживание кнопки Xbox отображает меню питания) должен решить эту проблему. Если нет, убедитесь, что вы просматриваете здесь устранение неполадок, в частности, раздел об обновлении прошивки вашего телевизора;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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