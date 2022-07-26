Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft выпустила сборку Xbox Build 22621.1739 для инсайдеров кольца Alpha

  • Категория: Xbox One
  • Дата: 26-07-2022, 20:41
  • Просмотров: 300

Компания Microsoft выпустила сборку Xbox Build 22621.1739 для инсайдеров кольца Alpha.

Новые функции и возможности

• Microsoft добавила некоторые дополнительные предупреждающие значки в раздел «Мои игры и приложения» для установленных игр, для которых у вас нет лицензии, а также для игр, для которых потребуется вставить диск, прежде чем они станут играбельными;

Исправления

• Исправлена ошибка, из-за которой пользователи не могли привязать свою учетную запись через мобильное приложение Discord;
o Примечание: Если вы продолжаете сталкиваться с этой проблемой, пожалуйста, обязательно отправьте отзыв с помощью Сообщить о проблеме;
• Различные обновления для правильного отображения локальных языков на консоли;
o Примечание: Пользователи, участвующие в Preview, могут видеть «странный» текст на консоли, для получения дополнительной информации перейдите сюда;

Известные проблемы

• Некоторые пользователи могут столкнуться с проблемой, когда игры не запускаются после использования некоторых потоковых приложений. Если вы столкнулись с этим, пожалуйста, используйте Сообщить о проблеме, чтобы отправить отзыв;
o Обходной путь: Перезагрузите консоль, и игры должны запускаться нормально;
• Microsoft получила несколько сообщений о том, что HDMI-CEC работает неправильно;
o Примечание: Перед отправкой отзыва убедитесь, что ваш телевизор поддерживает HDMI-CEC, а также включен;
• Некоторые пользователи сообщили, что иконка на основе заголовка диска не отображается на панели управления;
• Microsoft исследует сообщения о низкой производительности при навигации по панели управления;
o Примечание: Если вы столкнулись с этой проблемой, пожалуйста, отправьте отзыв c помощью Сообщить о проблеме, и укажите подробные сведения о шагах, которые вы предприняли до возникновения проблемы, и конкретное поведение, с которым вы столкнулись;
• Игры в коллекции могут неправильно отображаться с тегом «пробная версия»;
• Пользователи могут увидеть предупреждающий значок, появляющийся для игр на диске, которые они не запускали;
o Обходной путь: Вставьте диск и запустите игру, затем обновите начальный экран. Чтобы обновить начальный экран, откройте Руководство> Выделите начальный экран> Нажмите кнопку Меню, чтобы выбрать Другие параметры, затем выберите Обновить;
• Некоторые пользователи сообщают, что при загрузке консоль отображается с неправильным разрешением. Microsoft в курсе и исследует проблему;
o Примечание: Если вы столкнулись с таким поведением, немедленно отправьте отзыв через «Сообщить о проблеме». Пожалуйста, укажите марку/модель вашего телевизора/дисплея в описании;
o Обходной путь: Перезапуск консоли через меню питания (удерживание кнопки Xbox отображает меню питания) должен решить эту проблему. Если нет, убедитесь, что вы просматриваете здесь устранение неполадок, в частности, раздел об обновлении прошивки вашего телевизора;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft выпустила сборку Xbox Build 22621 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead

Microsoft выпустила сборку Xbox Build 22621 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead

Microsoft выпустила сборку Xbox Build 22609 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead

Microsoft выпустила сборку Xbox Build 22609 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead

Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 21343.1001 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead

Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 21343.1001 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead

Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 21306.1003 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead

Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 21306.1003 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead

Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 19041.3319 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead

Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 19041.3319 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 24
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Google Yandex
+2  
Новостей: 14382
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10085