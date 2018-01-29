Microsoft выпустила сборку Xbox Build 25182 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 13:59
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Компания Microsoft выпустила сборку Xbox Build 25182 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead.
Новые функции и возможности
• Microsoft обновила страницу настроек начального экрана консоли, чтобы пользователи знали, как настроить начальный экран консоли, и понимали, как он работает;
Исправления
• Исправлена проблема, которая влияла на производительность при навигации по панели управления и руководству;
o Примечание: Если вы продолжаете сталкиваться с этой проблемой, отправьте отзыв, используя Сообщить о проблеме;
• Различные обновления для правильного отображения локальных языков на консоли;
o Примечание: Пользователи, участвующие в Preview, могут видеть «странный» текст на консоли, для получения дополнительной информации перейдите сюда;
Известные проблемы
• Microsoft получила несколько сообщений о том, что контроллеры пользователей случайным образом теряют синхронизацию или отключаются от консоли. Если вы столкнулись с таким поведением, убедитесь в этом и сообщите об этой проблеме после повторного подключения;
• Вы должны отсканировать QR-код (на 3 шаге настройки) с помощью своего мобильного устройства, чтобы активировать правильный код Discord. Этот шаг необходим для этой предварительной версии, но не потребуется в общем релизе;
• При использовании приложения Discord Mobile на iOS, если в вашем браузере по умолчанию установлен какой-либо другой браузер, кроме Safari, это может помешать вам правильно привязать свою учетную запись;
o Обходной путь: Убедитесь, что в качестве браузера по умолчанию на вашем устройстве iOS выбран Safari, и повторите попытку;
• Если вы отвязали свои учетные записи и у вас больше нет кнопки «Присоединиться к Xbox» в приложении Discord, вам нужно будет снова привязать свои учетные записи, используя эту ссылку: https://discord.com/feature/xboxLinkBeta;
• Некоторые пользователи могут столкнуться с проблемой, когда игры не запускаются после использования некоторых потоковых приложений. Если вы столкнулись с этим, пожалуйста, используйте Сообщить о проблеме, чтобы отправить отзыв;
o Обходной путь: Перезагрузите консоль, и игры должны запускаться нормально;
• Microsoft получила несколько сообщений о том, что HDMI-CEC работает неправильно;
o Примечание: Перед отправкой отзыва убедитесь, что ваш телевизор поддерживает HDMI-CEC, а также включен;
• Некоторые пользователи сообщили, что иконка на основе заголовка диска не отображается на панели управления;
• Игры в коллекции могут неправильно отображаться с тегом «пробная версия»;
• Пользователи могут увидеть предупреждающий значок, появляющийся для игр на диске, которые они не запускали;
o Обходной путь: Вставьте диск и запустите игру, затем обновите начальный экран. Чтобы обновить начальный экран, откройте Руководство> Выделите начальный экран> Нажмите кнопку Меню, чтобы выбрать Другие параметры, затем выберите Обновить;
• Microsoft получила сообщения о том, что пользователи слышат реверберацию, эхо или дублированный звук во время воспроизведения при использовании Windows Sonic;
o Обходной путь: Используйте альтернативную настройку звука при использовании Spotify;
• Некоторые пользователи сообщают, что при загрузке консоль отображается с неправильным разрешением. Microsoft в курсе и исследует проблему;
o Примечание: Если вы столкнулись с таким поведением, немедленно отправьте отзыв через «Сообщить о проблеме». Пожалуйста, укажите марку/модель вашего телевизора/дисплея в описании;
o Обходной путь: Перезапуск консоли через меню питания (удерживание кнопки Xbox отображает меню питания) должен решить эту проблему. Если нет, убедитесь, что вы просматриваете здесь устранение неполадок, в частности, раздел об обновлении прошивки вашего телевизора;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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