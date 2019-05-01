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Microsoft выпустила обновление Xbox Build 10.0.22621.1836

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 22:36
  • Просмотров: 58

Компания Microsoft выпустила обновление Xbox Build 10.0.22621.1836.

Новые функции

• Microsoft добавила функцию шумоподавления для вечеринок на консолях Xbox Series X|S, чтобы помочь удалить нежелательные шумы, такие как щелчки геймпада, дыхание и фоновый шум с ваших вечеринок. Если вы хотите сохранить некоторые виды фонового шума на вечеринках, например, музыку, вы также можете отключить шумоподавление. Просто откройте руководство, прокрутите до раздела «Вечеринки и чаты» и выберите «Параметры». Там вы можете включить или отключить шумоподавление;
• Теперь друзья, с которыми вы делитесь своими игровыми клипами и скриншотами, могут не только просматривать ваши захваты, но и сразу же начинать играть на своих мобильных устройствах или ПК с облачными играми. (Некоторые игры требуют Xbox Game Pass Ultimate для облачных игр;)

Известные проблемы

• Microsoft получила сообщения о том, что контроллеры некоторых пользователей случайным образом теряют синхронизацию или отключаются от консоли. Если вы столкнулись с таким поведением, убедитесь в этом и сообщите об этой проблеме после повторного подключения;
• Иконка на основе заголовка диска не отображается на панели управления для некоторых игроков;
• Некоторые игроки могут столкнуться с проблемой, из-за которой игры не запускаются после использования некоторых потоковых приложений. Если вы столкнулись с этим, пожалуйста, используйте Сообщить о проблеме, чтобы отправить отзыв.
o Обходной путь: Перезагрузите консоль, и игры должны запускаться нормально;
• Некоторые игроки сообщают, что HDMI-CEC работает неправильно. Убедитесь, что ваш телевизор поддерживает HDMI-CEC и что он включен. Если проблема не устранена, сообщите о ней;
• Некоторые игры могут отображаться с неправильным тегом «Пробная версия» в разделе «Мои игры и приложения»;
• Некоторые пользователи сообщают, что при первом включении консоль отображается с неправильным разрешением. Если вы столкнулись с таким поведением, отправьте отзыв через «Сообщить о проблеме» и обязательно укажите марку/модель вашего телевизора/дисплея в описании. После отправки отзыва воспользуйтесь описанным ниже обходным путем;
o Обходной путь: Перезапуск консоли через меню питания (удерживание кнопки Xbox отображает меню питания) должен решить это поведение;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.xbox.com
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