В большее количество игр Xbox One теперь можно играть без подключения к сети

Компания Microsoft реализовала новую функцию в последнем обновлении Xbox, которая удаляет онлайн-проверку совместимости физических игровых дисков Xbox One на Xbox Series X.Ранее игровые диски Xbox One требовали проверку совместимости при воспроизведении на Xbox Series X. Это имело место даже тогда, когда функция Smart Delivery не была доступна для игры. Это также означало, что автономные игры были недоступны во время перебоев в обслуживании.Ведущий инженер Xbox Team Иден Мари заявила, что онлайн-проверка совместимости не нужна для многих игровых дисков Xbox One. Её удаление в этих случаях означает, что гораздо больше игровых дисков Xbox One можно воспроизводить полностью в автономном режиме.Узнать другие подробности можно здесь