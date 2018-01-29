Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft выпустила сборку Xbox Build 22621.2407 для инсайдеров кольца Alpha

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 02:29
  • Просмотров: 3
Microsoft выпустила сборку Xbox Build 22621.2407 для инсайдеров кольца Alpha

Компания Microsoft выпустила сборку Xbox Build 22621.2407 для инсайдеров кольца Alpha.

Новые функции и возможности

• Microsoft добавила новую опцию, которая позволяет отключить звуки запуска. Чтобы использовать её, перейдите в Настройки> Основные> Громкость и аудиовыход> Дополнительные параметры;
• Случайное подмножество пользователей заметит новую панель поиска и ссылку на приложение Настройки прямо на панели управления;
• Microsoft включила меню фильтров с новым внешним видом, что дает вам больше контроля над тем, как вы просматриваете свои игры и приложения. Теперь вы можете одновременно применять несколько фильтров для каждой категории и очищать все свои фильтры одним нажатием кнопки;

Исправления

• Исправлена проблема, из-за которой приложение Xbox Accessories неожиданно закрывалось при настройке контроллера;
• Исправлена проблема, из-за которой список игр при фильтрации по «Установлено» и «Готово к установке» в полной библиотеке не всегда был точным;
• Дополнительные исправления для исправления проблемы, из-за которой полная библиотека продолжала загружаться до перезапуска консоли;
• Различные обновления для правильного отображения локальных языков на консоли;
o Примечание: Пользователи, участвующие в Preview, могут видеть «странный» текст на консоли, для получения дополнительной информации перейдите сюда;

Известные проблемы

• Microsoft получила сообщения о том, что у пользователей периодически возникают проблемы со звуком на панели управления, в играх и приложениях;
o Примечание: Если у вас возникли проблемы со звуком, немедленно отправьте отзыв через Сообщить о проблеме и включите следующее:
• Когда проблема началась? После обновления консоли, перезагрузки, возобновления и т.д.;
• У вас пропал звук только в игре/приложении или системный звук тоже?;
• Изменение аудиоформата решает проблему? Если да, то какой формат был до и после?;
• Перезагрузка решает проблему?;
• Как выглядит ваша установка? Оборудование, макет и т.д;
• И любую дополнительную информацию, которую вы можете предоставить, чтобы воспроизвести проблему;
• Microsoft получила несколько сообщений о том, что HDMI-CEC работает неправильно;
o Примечание: Перед отправкой отзыва убедитесь, что ваш телевизор поддерживает HDMI-CEC, а также включен;
• Некоторые пользователи сообщили, что иконка на основе заголовка диска не отображается на панели управления;
• Игры в коллекции могут неправильно отображаться с тегом «пробная версия»;
• Microsoft получила сообщения о том, что пользователи слышат реверберацию, эхо или дублированный звук во время воспроизведения при использовании Windows Sonic;
o Обходной путь: Используйте альтернативную настройку звука при использовании Spotify;
• Некоторые пользователи сообщают, что при загрузке консоль отображается с неправильным разрешением. Microsoft в курсе и исследует проблему;
o Примечание: Если вы столкнулись с таким поведением, немедленно отправьте отзыв через «Сообщить о проблеме». Пожалуйста, укажите марку/модель вашего телевизора/дисплея в описании;
o Обходной путь: Перезапуск консоли через меню питания (удерживание кнопки Xbox отображает меню питания) должен решить эту проблему. Если нет, убедитесь, что вы просматриваете здесь устранение неполадок, в частности, раздел об обновлении прошивки вашего телевизора;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft выпустила сборку Xbox One 19H1 Build 18362.6039 для инсайдеров кольца Alpha

Microsoft выпустила сборку Xbox One 19H1 Build 18362.6039 для инсайдеров кольца Alpha

Microsoft выпустила сборку Xbox Build 22621.1739 для инсайдеров кольца Alpha

Microsoft выпустила сборку Xbox Build 22621.1739 для инсайдеров кольца Alpha

Microsoft выпустила сборку Xbox Build 22621 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead

Microsoft выпустила сборку Xbox Build 22621 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead

Microsoft выпустила сборку Xbox One 19H1 Build 18363.7117 для инсайдеров кольца Alpha

Microsoft выпустила сборку Xbox One 19H1 Build 18363.7117 для инсайдеров кольца Alpha

Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 21343.1001 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead

Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 21343.1001 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 29
Пользователей: 0
Гостей: 29
Роботы: Yandex Google
+4  
Новостей: 14502
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10085