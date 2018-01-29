Microsoft выпустила сборку Xbox Build 22621.2407 для инсайдеров кольца Alpha
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 02:29
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Компания Microsoft выпустила сборку Xbox Build 22621.2407 для инсайдеров кольца Alpha.
Новые функции и возможности
• Microsoft добавила новую опцию, которая позволяет отключить звуки запуска. Чтобы использовать её, перейдите в Настройки> Основные> Громкость и аудиовыход> Дополнительные параметры;
• Случайное подмножество пользователей заметит новую панель поиска и ссылку на приложение Настройки прямо на панели управления;
• Microsoft включила меню фильтров с новым внешним видом, что дает вам больше контроля над тем, как вы просматриваете свои игры и приложения. Теперь вы можете одновременно применять несколько фильтров для каждой категории и очищать все свои фильтры одним нажатием кнопки;
Исправления
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Xbox Accessories неожиданно закрывалось при настройке контроллера;
• Исправлена проблема, из-за которой список игр при фильтрации по «Установлено» и «Готово к установке» в полной библиотеке не всегда был точным;
• Дополнительные исправления для исправления проблемы, из-за которой полная библиотека продолжала загружаться до перезапуска консоли;
• Различные обновления для правильного отображения локальных языков на консоли;
o Примечание: Пользователи, участвующие в Preview, могут видеть «странный» текст на консоли, для получения дополнительной информации перейдите сюда;
Известные проблемы
• Microsoft получила сообщения о том, что у пользователей периодически возникают проблемы со звуком на панели управления, в играх и приложениях;
o Примечание: Если у вас возникли проблемы со звуком, немедленно отправьте отзыв через Сообщить о проблеме и включите следующее:
• Когда проблема началась? После обновления консоли, перезагрузки, возобновления и т.д.;
• У вас пропал звук только в игре/приложении или системный звук тоже?;
• Изменение аудиоформата решает проблему? Если да, то какой формат был до и после?;
• Перезагрузка решает проблему?;
• Как выглядит ваша установка? Оборудование, макет и т.д;
• И любую дополнительную информацию, которую вы можете предоставить, чтобы воспроизвести проблему;
• Microsoft получила несколько сообщений о том, что HDMI-CEC работает неправильно;
o Примечание: Перед отправкой отзыва убедитесь, что ваш телевизор поддерживает HDMI-CEC, а также включен;
• Некоторые пользователи сообщили, что иконка на основе заголовка диска не отображается на панели управления;
• Игры в коллекции могут неправильно отображаться с тегом «пробная версия»;
• Microsoft получила сообщения о том, что пользователи слышат реверберацию, эхо или дублированный звук во время воспроизведения при использовании Windows Sonic;
o Обходной путь: Используйте альтернативную настройку звука при использовании Spotify;
• Некоторые пользователи сообщают, что при загрузке консоль отображается с неправильным разрешением. Microsoft в курсе и исследует проблему;
o Примечание: Если вы столкнулись с таким поведением, немедленно отправьте отзыв через «Сообщить о проблеме». Пожалуйста, укажите марку/модель вашего телевизора/дисплея в описании;
o Обходной путь: Перезапуск консоли через меню питания (удерживание кнопки Xbox отображает меню питания) должен решить эту проблему. Если нет, убедитесь, что вы просматриваете здесь устранение неполадок, в частности, раздел об обновлении прошивки вашего телевизора;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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