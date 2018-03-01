Microsoft анонсировала Xbox Wireless Controller - Lunar Shift Special Edition
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 18:26
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Всего пару недель назад Microsoft представила контроллер Mineral Camo Special Edition, но уже появился контроллер с совершенно новым дизайном. Недавно анонсированный беспроводной контроллер Xbox Lunar Shift Special Edition является вторым в серии Shift из обновленной линейки контроллеров Xbox Series X|S после Aqua Shift 2021 года.
Контроллер выполнен в дымчатой цветовой гамме, которая выглядит серебристой или золотой в зависимости от того, как на него падает свет. Прорезиненные рукоятки также демонстрируют уникальный серо-черный дизайн завитков, а передние кнопки, стики, бамперы и триггеры имеют ярко-белый цвет.
Являясь беспроводным контроллером Xbox нового поколения, он имеет настраиваемую кнопку «Поделиться» для записи и социальных действий, а также порт USB-C на передней панели. 3.5-мм разъем для стереогарнитуры в нижней части, батарейный отсек и функция распознавания нескольких устройств - все это также входит в комплект поставки.
Xbox Wireless Controller - Lunar Shift Special Edition можно купить за $69.99 в Microsoft Store и у розничных продавцов. Контроллер поддерживает консоли Xbox Series X|S и Xbox One, ПК, а также мобильные устройства.
Как и для многих других контроллеров Special Edition, Microsoft также сотрудничала с Razer, чтобы предложить официально лицензированную универсальную подставку для быстрой зарядки, которая использует те же материалы и цветовую схему, что и контроллер Lunar Shift. Подставку для зарядки теперь можно купить за $49.99 в Microsoft Store.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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