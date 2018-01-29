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Microsoft выпустила сборку Xbox Build 25222 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 18:28
  • Просмотров: 108

Компания Microsoft выпустила сборку Xbox Build 25222 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead.

Новые функции и возможности

• На консолях Xbox Series S|X захват Game DVR в 720p и 1080p теперь увеличивает битрейт до 30%;
• Хотите присоединиться к другу, но не уверены, есть ли у него место для большего? Начиная с сегодняшнего дня, случайная группа пользователей увидит, что функция «Попросить присоединиться» стала проще в использовании. Просто перейдите к профилю друга и используйте кнопку «Попросить присоединиться», чтобы отправить ему уведомление о том, что вы заинтересованы. Затем они могут легко ответить сообщением или приглашением, чтобы ввести вас в игру.
• Начиная с сегодняшнего дня Xbox Assist обновляется до Xbox Support и будет включать новый макет и опыт просмотра, аналогичный тому, что есть на support.xbox.com;

Исправления

• Исправлена проблема, из-за которой консоль не выводила звук при загрузке в некоторых сценариях;
• Исправлены проблемы, из-за которых контроллеры случайным образом теряли синхронизацию или отключались от консоли;
o Примечание: Если вы продолжаете сталкиваться с этой проблемой, напишите отзыв, используя Сообщить о проблеме;
• Различные обновления для правильного отображения локальных языков на консоли;
o Примечание: Пользователи, участвующие в Preview, могут видеть «странный» текст на консоли, для получения дополнительной информации перейдите сюда;

Известные проблемы

• Microsoft получила сообщения о том, что у пользователей возникают периодические проблемы со звуком на панели управления, в играх и приложениях;
o Примечание. Если у вас возникли проблемы со звуком, немедленно отправьте отзыв через Сообщить о проблеме с параметром «Воспроизвести с расширенной диагностикой» и включите следующее:
• Когда проблема началась? После обновления консоли, перезагрузки, возобновления и т.д.;
• У вас пропал звук только в игре/приложении или системный звук тоже?;
• Изменение аудиоформата решает проблему? Если да, то какой формат был до и после?;
• Перезагрузка решает проблему?;
• Как выглядит ваша установка? Оборудование, макет и т.д;
• И любую дополнительную информацию, которую вы можете предоставить, чтобы воспроизвести проблему;
• Microsoft получила несколько сообщений о том, что HDMI-CEC работает неправильно;
o Примечание: Перед отправкой отзыва убедитесь, что ваш телевизор поддерживает HDMI-CEC, а также включен;
• Некоторые пользователи сообщили, что иконка на основе заголовка диска не отображается на панели управления;
• Игры в коллекции могут неправильно отображаться с тегом «пробная версия»;
• Некоторые пользователи сообщают, что при загрузке консоль отображается с неправильным разрешением. Microsoft в курсе и исследует проблему;
o Примечание: Если вы столкнулись с таким поведением, немедленно отправьте отзыв через «Сообщить о проблеме». Пожалуйста, укажите марку/модель вашего телевизора/дисплея в описании;
o Обходной путь: Перезапуск консоли через меню питания (удерживание кнопки Xbox отображает меню питания) должен решить эту проблему. Если нет, убедитесь, что вы просматриваете здесь устранение неполадок, в частности, раздел об обновлении прошивки вашего телевизора;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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