Microsoft выпустила сборку Xbox Build 22621.3346 для инсайдеров кольца Alpha

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 16:31
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Компания Microsoft выпустила сборку Xbox Build 22621.3346 для инсайдеров кольца Alpha.

Новые функции и возможности

• Теперь Microsoft предлагает способ возвращения на недавнюю вечеринку в два клика! Теперь вы можете просмотреть список своих недавних вечеринок, выбрать одну из них и отредактировать список, отправить приглашения выбранным пользователям и перезапустить вечеринку. Вы также можете пригласить пользователей из недавних вечеринок в текущую вечеринку, в которой вы находитесь. Случайное подмножество пользователей найдет «Недавние вечеринки» под кнопкой «Начать вечеринку» на вкладке «Вечеринки и чаты». Для других, нажмите кнопку «Вечеринки» на вкладке «Вечеринки и чаты», затем оттуда начните вечеринку или выберите из списка недавних вечеринок на новой странице;

Исправления

• Исправлена проблема, из-за которой обратная связь по усилию на рулевом колесе могла неожиданно перестать работать;
• Исправлена проблема, из-за которой всплывающая подсказка для «Настройки» оставалась видимой после перехода;
• Различные обновления для правильного отображения местных языков в консоли;
o Примечание: Пользователи, участвующие в Preview, могут видеть «странный» текст на консоли, для получения дополнительной информации перейдите сюда;

Известные проблемы

• Microsoft получила сообщения о том, что у пользователей периодически возникают проблемы со звуком на панели управления, в играх и приложениях;
o Примечание: Если у вас возникли проблемы со звуком, немедленно отправьте отзыв через Сообщить о проблеме и включите следующее:
• Когда проблема началась? После обновления консоли, перезагрузки, возобновления и т.д.;
• У вас пропал звук только в игре/приложении или системный звук тоже?;
• Изменение аудиоформата решает проблему? Если да, то какой формат был до и после?;
• Перезагрузка решает проблему?;
• Как выглядит ваша установка? Оборудование, макет и т.д;
• И любую дополнительную информацию, которую вы можете предоставить, чтобы воспроизвести проблему;
• Microsoft получила несколько сообщений о том, что контроллеры пользователей случайным образом теряют синхронизацию или отключаются от консоли. Если вы столкнулись с таким поведением, убедитесь в этом и сообщите об этой проблеме после повторного подключения;
• Microsoft получила несколько сообщений о том, что HDMI-CEC работает неправильно;
o Примечание: Перед отправкой отзыва убедитесь, что ваш телевизор поддерживает HDMI-CEC, а также включен;
• Игры в коллекции могут неправильно отображаться с тегом «пробная версия»;
• Некоторые пользователи сообщают, что при загрузке консоль отображается с неправильным разрешением. Microsoft в курсе и исследует проблему;
o Примечание: Если вы столкнулись с таким поведением, немедленно отправьте отзыв через «Сообщить о проблеме». Пожалуйста, укажите марку/модель вашего телевизора/дисплея в описании;
o Обходной путь: Перезапуск консоли через меню питания (удерживание кнопки Xbox отображает меню питания) должен решить эту проблему. Если нет, убедитесь, что вы просматриваете здесь устранение неполадок, в частности, раздел об обновлении прошивки вашего телевизора;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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