Компания Microsoft выпустила сборку Xbox Build 22621.3391 для инсайдеров кольца Beta.• С сегодняшним обновлением пользователи заметят новые параметры, связанные с их настройками питания на консоли. Вы можете узнать все об этих изменениях здесь: Xbox Is Now the First Carbon Aware Console, Update Rolling Out to Everyone Soon • Исправлена проблема, из-за которой иконка дисковых игр могла не отображаться на панели управления;• Различные обновления для правильного отображения местных языков в консоли;Пользователи, участвующие в Preview, могут видеть «странный» текст на консоли, для получения дополнительной информации перейдите сюда • Microsoft получила сообщения о том, что у пользователей периодически возникают проблемы со звуком на панели управления, в играх и приложениях;Если у вас возникли проблемы со звуком, немедленно отправьте отзыв через Сообщить о проблеме с опцией «Воспроизвести с расширенной диагностикой» и включите следующее:• Когда проблема началась? После обновления консоли, перезагрузки, возобновления и т.д.;• У вас пропал звук только в игре/приложении или системный звук тоже?;• Изменение аудиоформата решает проблему? Если да, то какой формат был до и после?;• Перезагрузка решает проблему?;• Как выглядит ваша установка? Оборудование, макет и т.д;• И любую дополнительную информацию, которую вы можете предоставить, чтобы воспроизвести проблему;• Microsoft получила несколько сообщений о том, что контроллеры пользователей случайным образом теряют синхронизацию или отключаются от консоли. Если вы столкнулись с таким поведением, убедитесь в этом и сообщите об этой проблеме после повторного подключения;• Microsoft получила несколько сообщений о том, что HDMI-CEC работает неправильно;Перед отправкой отзыва убедитесь, что ваш телевизор поддерживает HDMI-CEC, а также включен;• Игры в коллекции могут неправильно отображаться с тегом «пробная версия»;• Некоторые пользователи сообщают, что при загрузке консоль отображается с неправильным разрешением. Microsoft в курсе и исследует проблему;Если вы столкнулись с таким поведением, немедленно отправьте отзыв через «Сообщить о проблеме». Пожалуйста, укажите марку/модель вашего телевизора/дисплея в описании;Перезапуск консоли через меню питания (удерживание кнопки Xbox отображает меню питания) должен решить эту проблему. Если нет, убедитесь, что вы просматриваете здесь устранение неполадок, в частности, раздел об обновлении прошивки вашего телевизора;Узнать другие подробности можно здесь