Microsoft анонсировала Xbox Wireless Controller – Stellar Shift Special Edition

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 19:49
  • Просмотров: 107

Microsoft представила еще один вариант своего беспроводного контроллера Xbox. Эта версия, получившая название Stellar Shift, присоединяется к другим членам цветового семейства Special Edition «Shift», таким как Aqua Shift и Lunar Shift из предыдущих лет.

Как и другие в этой серии, Stellar Shift Special Edition имеет уникальную окраску, меняющую цвет, благодаря которой контроллер выглядит синим или фиолетовым в зависимости от того, как на него падает свет. Блеск наносится на переднюю панель контроллера. Между тем, прорезиненные рукоятки имеют фиолетовый узор в виде завитка, который описывается как уникальный для каждого контроллера.

Microsoft также добавляет эксклюзивный динамический фон Xbox Series X|S, который разблокируется только тогда, когда к консоли подключен контроллер Stellar Shift.



Здесь также присутствуют функции любого стандартного контроллера Series X|S, такие как специальная кнопка «Поделиться», аудиоразъем 3,5 мм, поддержка Bluetooth для беспроводного подключения между устройствами без донгла, переназначение кнопок через приложение Xbox Accessories и многое другое.

Xbox Wireless Controller – Stellar Shift Special Edition теперь доступен для покупки за $69.99 в Microsoft Store и розничных магазинах по всему миру в регионах, поддерживающих Xbox. Контроллер поддерживает консоли Xbox Series X|S и Xbox One, персональные компьютеры, а также мобильные устройства.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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