Microsoft анонсировала Xbox Wireless Controller – Stellar Shift Special Edition
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 19:49
- Просмотров: 107
Microsoft представила еще один вариант своего беспроводного контроллера Xbox. Эта версия, получившая название Stellar Shift, присоединяется к другим членам цветового семейства Special Edition «Shift», таким как Aqua Shift и Lunar Shift из предыдущих лет.
Как и другие в этой серии, Stellar Shift Special Edition имеет уникальную окраску, меняющую цвет, благодаря которой контроллер выглядит синим или фиолетовым в зависимости от того, как на него падает свет. Блеск наносится на переднюю панель контроллера. Между тем, прорезиненные рукоятки имеют фиолетовый узор в виде завитка, который описывается как уникальный для каждого контроллера.
Microsoft также добавляет эксклюзивный динамический фон Xbox Series X|S, который разблокируется только тогда, когда к консоли подключен контроллер Stellar Shift.
Здесь также присутствуют функции любого стандартного контроллера Series X|S, такие как специальная кнопка «Поделиться», аудиоразъем 3,5 мм, поддержка Bluetooth для беспроводного подключения между устройствами без донгла, переназначение кнопок через приложение Xbox Accessories и многое другое.
Xbox Wireless Controller – Stellar Shift Special Edition теперь доступен для покупки за $69.99 в Microsoft Store и розничных магазинах по всему миру в регионах, поддерживающих Xbox. Контроллер поддерживает консоли Xbox Series X|S и Xbox One, персональные компьютеры, а также мобильные устройства.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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