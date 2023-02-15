Microsoft выпустила Xbox February 2023 Update
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 20:06
- Просмотров: 117
Компания Microsoft выпустила Xbox February 2023 Update.
Xbox стала первой консолью, предлагающей загрузку и обновление игр с учётом выбросов углерода
В прошлом месяце Microsoft поделилась обновлениями устойчивого развития для Xbox, которые были развернуты для инсайдеров Xbox. Сегодня для всех консолей Xbox станет доступно следующее обновление:
• Xbox теперь является первой консолью, предлагающей загрузку и обновление игр с учетом выбросов углерода. Когда ваша консоль подключена к сети, подключена к Интернету и доступны региональные данные об интенсивности выбросов углерода, Xbox будет планировать обновления игр, приложений и ОС для вашей консоли в определенное время в течение ночного периода обслуживания, что может привести к снижению выбросов углерода, поскольку более высокая часть электроэнергии поступает из низкоуглеродных источников в электросети. Это снижает зависимость от ископаемого топлива и выбросы CO2 и потенциально может сэкономить ваши деньги;
• Вы можете выбрать то, что лучше всего подходит для вас, и изменить настройки в любое время. Функция «Выключение (энергосбережение)» сокращает энергопотребление до 20 раз, когда происходит выключение, по сравнению с опцией питания «Спящий режим». На каждые две консоли, которые переходят в режим «Выключение (энергосбережение)» на один год, мы сэкономим эквивалентное количество углерода, удаленного одним посаженным и выращенным деревом за десятилетие. Это основано на среднем значении консолей Xbox Series X|S и Xbox One, находящихся в состоянии «Выключение (энергосбережение)» в течение 20 часов в день в течение 1 года; фактическая экономия энергии и предотвращение выбросов могут варьироваться в зависимости от консоли и других факторов при использовании Greenhouse Gas Equivalencies Calculator | US EPA;
Скрытие игрового оформления при выборе плиток на главной экране
Некоторые игроки находят игровое оформление отвлекающим или предпочитают более упрощенный фон при навигации по главному экрану. С помощью этой новой функции геймеры могут скрывать игровое оформление, чтобы оно больше не заменяло фон главного экрана каждый раз, когда вы перемещаетесь, чтобы выбрать игровую плитку. Вместо этого основной фон всегда будет оставаться сплошным цветом по вашему выбору. Чтобы настроить фон, выберите Настройки> Основные> Персонализация> Мой фон> Сплошной цвет и игровое оформление. На этой странице вы можете показать или скрыть игровое оформление с помощью переключателя в правом нижнем углу экрана.
Используйте приложение Google Home в качестве сенсорного пульта дистанционного управления для вашей консоли Xbox
С 2019 года вы можете управлять консолью Xbox с помощью голосовых команд с помощью Google Assistant. Сегодня Microsoft сотрудничаем с Google, чтобы вы могли использовать приложение Google Home в качестве сенсорного пульта дистанционного управления для своей консоли Xbox. Теперь, когда вы добавите консоль Xbox в приложение Google Home, вы сможете легко включать и выключать консоль, перемещаться по экрану, управлять воспроизведением мультимедиа и т. д. Вы можете использовать приложение Google Home для управления своей Xbox, как и для других устройств Smart Home.
Чтобы начать, перейдите в приложение Google Home на своем телефоне. Потяните вниз, чтобы обновить устройства, и коснитесь консоли Xbox, чтобы вызвать сенсорное управление. Функции дистанционного управления включают в себя: включение/выключение питания, навигацию по направлениям, переход домой, переход назад, воспроизведение/пауза, пропуск/предыдущий, увеличение/уменьшение громкости, отключение/включение звука и запись игрового клипа.
Возвращайтесь на вечеринку со своими друзьями
Microsoft экспериментирует с различными возможностями, чтобы было проще вернуться на вечеринку со своими друзьями. Когда Microsoft развернём это, случайная группа пользователей сможет попробовать это. Чтобы начать, перейдите на вкладку «Вечеринки и чаты» в руководстве на консоли Xbox. Нажмите на кнопку «Вечеринка» или «История вечеринки». Вы увидите список ваших предыдущих вечеринок, который вы можете использовать, чтобы перезапустить одну из этих вечеринок или создать новую. Вы также можете легко выбрать, каких друзей вы хотите пригласить.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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