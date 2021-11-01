Microsoft анонсировала Xbox Wireless Controller – Velocity Green
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 19:27
- Просмотров: 250
Компания Microsoft анонсировала Xbox Wireless Controller – Velocity Green. Это последнее дополнение к категории матовых цветов, которую компания медленно расширяет с 2020 года, и на данный момент она доступна в вариантах Shock Blue, Pulse Red, Electric Volt и Deep Pink. Это второй кастомный контроллер Xbox, представленный Microsoft в 2023 году, а Stellar Shift Special Edition вышел в прошлом месяце.
Будучи беспроводным контроллером Xbox нового поколения, он предлагает текстурированные ручки для триггеров, бамперов и задней панели, кнопку «Поделиться» для записи и социальных действий, а также порт USB-C. 3.5-мм порт для стереогарнитуры, отсек для батареи и функция распознавания нескольких устройств - все это также входит в комплект поставки.
Xbox Wireless Controller – Velocity Green теперь доступен для покупки в Microsoft Store и через розничные магазины за $64.99. Контроллер поддерживает консоли Xbox Series X|S и Xbox One, ПК, а также мобильные устройства.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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