Microsoft выпустила сборку Xbox Build 25326 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead
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- Категория: Xbox One
- Дата: 28-03-2023, 19:26
- Просмотров: 270
Компания Microsoft выпустила сборку Xbox Build 25326 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead.
Исправления
• Исправлена проблема, из-за которой аудиоканалы гарнитуры менялись местами с тяжелым правым балансом при установке на Dolby Atmos;
• Исправлена проблема, из-за которой скорость сети была значительно ниже, чем ожидалось, с последними обновлениями;
• Исправлена проблема, из-за которой консоль могла неожиданно выключиться при управлении обновлениями игр и приложений;
• Различные обновления для правильного отображения локальных языков на консоли;
o Примечание: Пользователи, участвующие в Preview, могут видеть «странный» текст на консоли, для получения дополнительной информации перейдите сюда;
Известные проблемы
• Microsoft получила сообщения о том, что у пользователей возникают периодические проблемы со звуком на панели управления, в играх и приложениях;
o Примечание: Если у вас возникли проблемы со звуком, немедленно отправьте отзыв через Сообщить о проблеме с опцией «Воспроизвести с расширенной диагностикой»;
o Выберите категорию «Консольные возможности», затем «Проблемы с аудиовыходом консоли» и укажите следующую информацию:
• Когда проблема началась? После обновления консоли, перезагрузки, возобновления и т.д.;
• У вас пропал звук только в игре/приложении или системный звук тоже?;
• Изменение аудиоформата решает проблему? Если да, то какой формат был до и после?;
• Перезагрузка решает проблему?;
• Как выглядит ваша установка? Оборудование, макет и т.д;
• И любую дополнительную информацию, которую вы можете предоставить, чтобы воспроизвести проблему;
• Игры в коллекции могут неправильно отображаться с тегом «пробная версия»;
• Некоторые пользователи сообщают, что при загрузке консоль отображается с неправильным разрешением. Microsoft в курсе и исследует проблему;
o Примечание: Если вы столкнулись с таким поведением, немедленно отправьте отзыв через «Сообщить о проблеме». Пожалуйста, укажите марку/модель вашего телевизора/дисплея в описании;
o Обходной путь: Перезапуск консоли через меню питания (удерживание кнопки Xbox отображает меню питания) должен решить эту проблему. Если нет, убедитесь, что вы просматриваете здесь устранение неполадок, в частности, раздел об обновлении прошивки вашего телевизора;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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