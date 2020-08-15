Microsoft добавила функцию Play My Emails в Outlook на Android

Компания Microsoft обновила приложение Outlook на Android до версии 4.2031.2.Вот список новых функций:• Представляем Play My Emails - слушайте естественное чтение новой электронной почты и предстоящих событий, пока вы гуляете с собакой или делаете свои шаги в течение дня. Вы даже можете быстро ответить, используя свой голос. Доступно для соответствующих учетных записей на английском языке в Соединенных Штатах;