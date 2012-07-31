Microsoft не смогла приобрести TikTok

ByteDance сообщила нам сегодня, что они не будут продавать операции TikTok в США Microsoft. Мы уверены, что наше предложение было бы хорошим для пользователей TikTok, защищая при этом интересы национальной безопасности. Для этого мы бы внесли значительные изменения, чтобы обеспечить соответствие сервиса высочайшим стандартам безопасности, конфиденциальности, онлайн-безопасности и борьбы с дезинформацией, и мы четко изложили эти принципы в нашем августовском заявлении. Мы с нетерпением ожидаем увидеть, как сервис развивается в этих важных областях.

В коротком и лаконичном заявлении, сделанном поздно вечером в воскресенье, Microsoft объяснила, что она больше не будет участвовать в тендере на покупку платформы TikTok.Вот комментарий Microsoft: