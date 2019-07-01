AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.8.3
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- Категория: Драйвера
- Дата: Вчера, 21:40
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Компания AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.8.3.
Список исправлений
• В Mortal Shell ™ мог происходить сбой игры или приложения при открытии окна инвентаря в игре;
• Включение HDR на некоторых дисплеях Radeon FreeSync 2 могло периодически приводить к тому, что частота обновления дисплея принудительно соответствовала минимальной частоте обновления диапазонов FreeSync во время игры;
• В Surviving Mars ™ мог произойти сбой или зависание при запуске на графических продуктах серии Radeon RX 5000;
• В eFootball PES 2020 ™ мог произойти сбой приложения при запуске на графических продуктах серии Radeon RX 5000;
• Radeon Overlay мог быть недоступен или мог не вызываться в конфигурациях системы гибридной графики при игре в Hyper Scape ™;
• Counter-Strike: Global Offensive ™ могла периодически заикаться, когда некоторые приложения работали в фоновом режиме, например, сторонние клиенты для подбора игроков или Discord ™;
• Воспроизведение на YouTube может фризить с помощью плеера Microsoft® Edge и Chrome™ при воспроизведении на расширенном дисплее в некоторых конфигурациях системны с AMD Ryzen™ 7 3000 серии и APU AMD Ryzen™ 4000 серии;
Известные проблемы
• Project CARS 3 ™ может испытывать зеркальное искажение при использовании VR во время игровых меню на графических продуктах Radeon на базе GCN;
• Project CARS 3 ™ может испытывать проблемы с производительностью, если включено наложение показателей производительности Radeon Software;
• Проблемы с производительностью могут возникать при игре в Horizon Zero Dawn ™ на выбранной графике Radeon Vega;
• При включенной функции Radeon FreeSync в конфигурациях системы серии Radeon RX 5000 переключение задач на другой дисплей или приложение может вызвать мерцание дисплея на некоторое время;
• Мерцание яркости может наблюдаться при воспроизведении некоторого видеоконтента VP9 через приложения или веб-браузеры на конфигурациях системы графических продуктов серии Radeon RX 5000;
• Enhanced Sync может привести к появлению черного экрана при включении в некоторых играх и конфигурациях системы. Любые пользователи, которые могут испытывать проблемы с включенной Enhanced Sync, должны отключить ее в качестве временного обходного пути;
• Наложение показателей производительности и вкладка Performance Tuning неверно сообщают о более высоких, чем ожидалось, тактовых частотах простоя на графических продуктах серии Radeon RX 5700. Это неверное сообщение не влияет на производительность и энергопотребление;
• При включенном HDR рабочий стол Windows® может мерцать, а переключение задач во время игры может привести к размытию или перенасыщению цветов;
• Звук может нестабильно работать при подключении через аудио-видео ресивер через HDMI® на графических продуктах серии Radeon RX 5000;
• Изменение ползунка HDMI Scaling может привести к тому, что FPS будет заблокирован на 30;
• Некоторые игры могут периодически заикаться во время игры на графических продуктах серии Radeon RX 5000;
• AMD будет продолжать отслеживать и исследовать любые новые сообщения о проблемах с черным экраном или зависанием системы в течение длительных периодов игрового процесса. Пользователям рекомендуется использовать новый инструмент отчетов об ошибках для любых проблем, с которыми они могут столкнуться;
Драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.8.3 теперь можно загрузить через интерфейс Radeon Settings или с помощью ссылок, перечисленных в официальных примечаниях к выпуску.
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