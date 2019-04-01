AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.9.1
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- Категория: Драйвера
- Дата: Вчера, 17:21
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Компания AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.9.1.
Список исправлений
• Черный экран, сбой системы или TDR могли возникать во время игры при переключении задач, включении наложения показателей производительности или открытии видеоконтента/веб-браузеров на дополнительных дисплеях в конфигурациях системы графических продуктов серии Radeon RX 5000;
• Project CARS 3 ™ можгла испытывать проблемы с производительностью, если включено наложение показателей производительности Radeon Software;
• Ошибка 1603 могла возникнуть во время установки Radeon Software на некоторых мобильных процессорах AMD Ryzen ™ 5 с конфигурациями системы Radeon ™ Graphics;
• Ошибка 195 могла возникнуть во время установки Radeon Software на некоторых мобильных процессорах AMD Ryzen ™ 3 с графикой Radeon ™ Vega;
• На некоторых дисплеях циклическое включение питания дисплея при включенной Radeon FreeSync могло привести к тому, что дисплей оставался черным до тех пор, пока система не перезагружалась или дисплей не был подключён в горячем режиме;
• Мерцание могло возникать в Borderlands™ 3 в некоторых местах, когда включена технология Radeon Boost;
• Декодирование некоторого содержимого HEVC с помощью AMF Decoder могло привести к повреждению воспроизведения клипов;
• Профили вентиляторов для настройки производительности иногда могли не применяться после загрузки сохраненного профиля;
• Radeon Software иногда могло получить сбой или автоматически выйти при сканировании игры на вкладке «Игры»;
• Случайное искажение цвета могло периодически появляться на некоторых поверхностях во время подбора игроков в Counter-Strike ™: Global Offensive;
• В уведомлениях могли отсутствовать иконки или текст, когда горячие клавиши использовались для вызова некоторых функций потоковой передачи и записи Radeon Software;
• Мерцание яркости могло наблюдаться при воспроизведении некоторого видеоконтента VP9 через приложения или веб-браузеры на конфигурациях системы графических продуктов серии Radeon RX 5000;
Известные проблемы
• Project CARS 3 ™ может испытывать зеркальное искажение при использовании VR во время игровых меню на графических продуктах Radeon на базе GCN;
• При включенной функции Radeon FreeSync в конфигурациях системы серии Radeon RX 5000 переключение задач на другой дисплей или приложение может вызвать мерцание дисплея на некоторое время;
• Enhanced Sync может привести к появлению черного экрана при включении в некоторых играх и конфигурациях системы. Любые пользователи, которые могут испытывать проблемы с включенной Enhanced Sync, должны отключить ее в качестве временного обходного пути;
• Наложение показателей производительности и вкладка Performance Tuning неверно сообщают о более высоких, чем ожидалось, тактовых частотах простоя на графических продуктах серии Radeon RX 5700. Это неверное сообщение не влияет на производительность и энергопотребление;
• При включенном HDR рабочий стол Windows® может мерцать, а переключение задач во время игры может привести к размытию или перенасыщению цветов;
• Звук может нестабильно работать при подключении через аудио-видео ресивер через HDMI® на графических продуктах серии Radeon RX 5000;
• Изменение ползунка HDMI Scaling может привести к тому, что FPS будет заблокирован на 30;
• Некоторые игры могут периодически заикаться во время игры на графических продуктах серии Radeon RX 5000;
Драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.9.1 теперь можно загрузить через интерфейс Radeon Settings или с помощью ссылок, перечисленных в официальных примечаниях к выпуску.
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