Компания Microsoft выпустила April Update для Xbox One.Руководство является основой навигации на Xbox One, и Microsoft хочет предоставить вам опыт, который облегчит поиск необходимых вам функций во время игры.Microsoft экспериментирует с упрощённым пользовательским интерфейсом, включающим следующие изменения:• Новый порядок вкладок по умолчанию открывает руководство с вкладками в конфигурации слева направо, порядок которых можно продолжать настраивать на вкладке «Профиль и система»;• Вечеринка, обмен сообщениями и приглашения объединены во вкладке «Вечеринки и чаты», предоставляя одно единственное место для общения с другими игроками;• Настройки, аудио и параметры питания теперь находятся на вкладке «Профиль и система» в левой части руководства, как это определено вашим gamerpic;• Looking for Group можно найти на вкладке «Люди» рядом с опцией «Найти кого-то»;• Уведомления приложений и системы теперь сгруппированы под иконкой колокольчика с другими оповещениями;В обновлении 2004 Microsoft предлагаем вам больше возможностей для более быстрого изучения и управления вашими играми! Microsoft переместила страницу управления хранилищем в раздел «Мои игры и приложения» и сделала небольшое визуальное обновление.Microsoft также вернула кнопку «Удиви меня!», с которой компания экспериментировала на праздники. На тот случай, когда вы не совсем уверены, во что играть дальше, «Удиви меня!» предложит случайную игру в вашей библиотеке, которая соответствует выбранным критериям фильтра. Кнопка расположена в верхнем правом углу раздела «Мои игры и приложения», ее также можно найти, нажав кнопку «Меню» на контроллере, когда вы наводите курсор на заголовок группы.Microsoft снова улучшила опыт просмотра Mixer’а на Xbox One! Теперь вы можете видеть эмоции и значки подписчиков в чате, в то время как ваши Ember-сообщения также получат блик, которого они заслуживают, со специальным стилем, который поможет им выделиться.Кроме того, Microsoft упростила доступ к настройкам потока (для выбора макета чата или качества видео) всего одним нажатием кнопки «Меню» на контроллере. Помимо этих изменений, компания также сделала несколько исправлений качества жизни, таких как улучшение UX на каналах, на которых размещается другой поток, и загрузка истории чата при просмотре потока с классическим макетом чата.