Microsoft призывает пользователей прекратить использование Internet Explorer до окончания его подддержки
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- Категория: Internet Explorer
- Дата: Вчера, 19:19
- Просмотров: 122
Как вы, возможно, уже знаете, Microsoft прекратит поддерживать Internet Explorer 15 июня этого года. Некоторые пользователи уже перешли на Microsoft Edge или сторонний браузер, который теперь проще установить по умолчанию в Windows 11.
Тем не менее, Microsoft снова обратилась к пользователям с просьбой сделать переход до окончания поддержки Internet Explorer.
В своем посте в блоге Microsoft предоставила подробную инструкцию, которую пользователи могут выполнить для достижения этой цели:
• Обеспечение настройки режима IE. Microsoft рекомендует организациям настраивать и тестировать режим IE на сайтах, которые определены как зависящие от IE. Это поможет определить любые проблемы c совместимостью, с которыми они могут столкнуться в будущем, прежде чем IE будет удален;
• Установите собственную дату прекращения использования IE как организация. Если вы как организация уверены, что готовы к более широкому развертыванию режима IE, вы можете установить дату отключения политики IE;
• Попросите пользователей импортировать свои данные. Если у вас все настроено, пришло время сообщить пользователям об изменениях. Microsoft предоставила такие ресурсы, как ресурсы по внедрению IE для конечных пользователей, которые помогут с переходом;
Microsoft пошла дальше и рекомендовала Microsoft Edge, который поможет обеспечить наилучший опыт для пользователей. Помните, что они обновили режим IE, чтобы облегчить это ожидаемое изменение. «Чтобы легко импортировать свои данные, пользователи могут скопировать и вставить edge://settings/ImportData в адресную строку Microsoft Edge, затем выбрать «Microsoft Internet Explorer» из списка в разделе «Импорт из».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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