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Пэнос Панай показал Surface Duo на новой фотографии

  • Категория: Lumia
  • Дата: Сегодня, 15:31
  • Просмотров: 0

Пэнос Панай продемонстрировал Surface Duo на новой фотографии.



Предполагается, что Microsoft выпустит Surface Duo в ближайшее время.
Илья Источник:
instagram.com
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