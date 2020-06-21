Пэнос Панай показал Surface Duo на новой фотографии
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- Категория: Lumia
- Дата: Сегодня, 15:31
- Просмотров: 0
Пэнос Панай продемонстрировал Surface Duo на новой фотографии.
Предполагается, что Microsoft выпустит Surface Duo в ближайшее время.
Илья Источник:
instagram.com
instagram.com
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